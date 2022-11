La actriz Sharon Stone ha revelado este miércoles que, tras haber pedido un segundo diagnóstico de un dolor que no mejoraba, le han detectado un tumor. Según ha publicado en sus redes sociales, se trata de un "tumor fibroide grande que debe ser extirpado".

Stone, de 64 años, decidió pedir una segunda opinión después de que empeorara un dolor que llevaba sufriendo durante un tiempo. Así, un nuevo médico ha podido averiguar qué era lo que le ocurría: le diagnosticó un tumor fibroide grande.

Tal y como desvela la actriz, el primer procedimiento al que había sido sometida fue "incorrecto" y dio un resultado "erróneo". Así, ha querido hacer llegar a sus seguidoras que, ante la duda, no se queden con una única opinión, puesto que los diagnósticos no son siempre correctos. "Puede salvarles la vida", ha añadido.

Con el fin de tener una buena recuperación, la protagonista de Instinto Básico ha indicado que estará inactiva de cuatro a seis semanas para recuperarse por completo. "Gracias por vuestra atención. Todo está bien", ha finalizado.

Los tumores fibroides, como el que padece Sharon Stone, son masas no cancerosas que crecen en los úteros. Por lo general, no son peligrosos, pero sí pueden causar molestias y llevar a complicaciones como una disminución de los glóbulos rojos.

No es el primer obstáculo al que se enfrenta Stone

Esta nueva condición que afecta a su salud no es la primera con la que Sharon Stone tiene que lidiar. Hace 21 años la actriz sufrió un derrame cerebral, del que hace apenas cuatro años confesaba haber tenido un "5% de posibilidades de vivir".

"Nadie está interesado en una persona rota. Me sentía sola", declaraba entonces en una entrevista. Y es que, después de esa angustiosa época, intentó regresar al trabajo, pero se sentía muy frágil y no quería que el mundo supiera por lo que estaba pasando. "No es un entorno indulgente precisamente", manifestó haciendo referencia a la industria.