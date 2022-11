Violeta Mangriñán, con "mareos y dolores de cabeza" constantes, se hace un test de embarazo

La llegada de Gala a las vidas de Fabio Colloricchio y Violeta Mangriñán ha cambiado sus rutinas. Ambos, sobre todo ella, muestran su día a día con la pequeña en las redes sociales, enseñando tanto los buenos momentos como los más difíciles.

Aunque pueda parecer que su situación de salud va viento en popa tras el parto, lo cierto es que la influencer ha tenido que acudir al médico para someterse a unas pruebas. El motivo no es otro que unos "mareos y dolores de cabeza" que le acompañan constantemente.

Tal y como ha informado la exconcursante de Supervivientes, se quiere realizar "todos los chequeos que hagan falta" para poner fin a este problema. Y al contarlo a sus seguidores, uno de ellos le ha hecho la pregunta estrella.

'Stories' de Violeta Mangriñán. violeta / INSTAGRAM

"¿Te has hecho un predictor?", le cuestionó un seguidor. "Sí, y negativo", afirmó sin rodeos la influencer, que así ha aclarado que, de momento, no volverán a convertirse en padres en los próximos meses.

"¿Os acordáis de la Violeta que dijo que ya no quería más hijos? Pues igual un hermanito/a para Gala no me importaría, pero dentro de unos años… y solo uno", añadió posteriormente la propia influencer en sus stories.

"Espérate a ver cómo está Gala en los berrinches de los dos años y te lo vuelves a plantear", le ha contestado otra madre. Y precisamente esa idea le convence a Violeta: "Mi hermana y yo nos llevamos cuatro años y medio, me parece top porque yo pude cuidar bastante de ella, así que no me lo planteo de otro modo, quien sabe… las vueltas dan mucha vida".