Raquel Bollo celebra el bautizo de su nieta Jimena, de dos años y medio, con un fiestón: "Ha sido perfecto"

La familia de Raquel Bollo ha vivido un fin de semana muy especial. Tras varios años posponiéndolo por la pandemia, Alma Cortés, su hija pequeña, ha bautizado a Jimena, de dos años y medio. Tal y como recogen las imágenes en exclusiva de la revista Semana, lo han celebrado por todo lo alto.

La ceremonia religiosa tuvo lugar en la Real Parroquia de la Señora Santa Ana, en Sevilla, donde se han reunido las familias de Alma Cortés y Juan José Peña, padre de la niña, y los amigos más íntimos. Como no podía ser de otra manera, Raquel Bollo no faltó a la cita y se mostró muy emocionada.

Contra todo pronóstico, la colaboradora no ha sido una de las madrinas de Jimena, algo que no le ha molestado. "Yo soy la abuela y si soy la abuela, ¿para qué quiero ser también la madrina?", ha asegurado Bollo.

Aunque Raquel asegura que "ha sido perfecto", lo cierto es que el fiestón ha tenido cuatro ausencias muy importantes: Isabel Pantoja, su hija Isa, Kiko Rivera y Anabel Pantoja.

Tal y como ha explicado Alma Cortés, Kiko Rivera "estaba confirmado y encantado de venir. Al final, las cosas vienen como vienen y él lo que necesita es tranquilidad, estar en casa y recuperarse poco a poco". Por su parte, Raquel se ha mostrado preocupada por él en todo momento, y asegura que esta semana iría "a su casa para verlo tranquilamente".

Raquel Bollo parece estar algo decepcionada con la ausencia de Isabel Pantoja, aunque asegura que no es determinante. "Yo se lo mandé todo, la llamé también y no ha contestado al teléfono. La conozco, sé cómo está y respeto su tiempo. No me lo tomo a mal. Ahora mismo todo le ha venido de golpe", ha explicado.

"Anabel quería venir al bautizo, pero le ha salido un compromiso de trabajo y no ha podido", ha justificado Alma a la influencer. De igual forma, ha asegurado que "Isa moría por estar aquí, pero tenía un viaje programado que no podía cancelar".