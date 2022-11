Emma García confiesa el motivo por el que no ha querido tener más hijos

Este martes 1 de octubre, dado que era festivo y ella es la presentadora de los fines de semana, Emma García se ha puesto al frente del programa Fiesta, donde ha tenido la ocasión de entrevistar Ana María Aldón, una conversación que ha derivado de tal forma que la propia conductora ha hecho una íntima confesión sobre su maternidad.

La periodista vasca de 49 años es un valor seguro para Mediaset dado que suele conectar con la audiencia por su espontaneidad y naturalidad para tratar temas que en ocasiones suelen ser tabú. Y uno de dichos topics puede ser perfectamente el no querer volver a ser madre una vez ya se ha sido, una idea sobre la que se ha sincerado.

Emma García hablaba con la expareja de Ortega Cano, que ha hecho una visita a una clínica de fertilidad, ya que está deseando volver a ser madre y busca la fórmula para tener un nuevo hijo con el que ampliar su familia. Y la propia diseñadora ha sido quien ha querido que la presentadora diese su opinión como madre sobre la constante idea que ella tenía de que quería volver a tener ese sentimiento de quien acaba de dar a luz.

La presentadora se ha visto así en la necesidad de contestarle a Ana María, de 44 años (su cumpleaños es el 19 de este mes de noviembre), la razón por la que nunca le ha dado un hermano a Uxue, su única hija, nacida en julio de 2006 y fruto de su matrimonio con Aitor Senar.

Con toda la honestidad posible, Emma ha respondido que no, que nunca había sentido esa necesidad y ha contado que no tiene nada que ver con una mala primera experiencia con el embarazo o el parto. "Tuve un embarazo maravilloso y un parto que me salió muy bien", ha añadido.

Sin embargo, y en una decisión personal pero consensuada con su marido, consideró que la familia ya estaba así completa. "Dije: 'No voy a volver a repetir'. No tengo el gusanillo", ha añadido la presentadora, quien por otra parte es muy celosa de su vida privada y apenas si publica imágenes de los suyos en su Instagram.