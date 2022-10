Una mujer del público sale asustada del plató de 'Fiesta' tras la intervención de un médium

Con motivo del Día de Todos los Santos, que se celebra el próximo 1 de noviembre, Fiesta contó este sábado con el médium Daniel Usón, que volvió al programa presentado por Emma García para establecer contacto con fallecidos cercanos a las colaboradoras Ana María Aldón y Gema Fernández. Sin embargo, el programa tuvo que ser interrumpido en directo por una mujer sentada entre el público, que reaccionó con pavor y terminó abandonando el plató.

Tras presentar a las colaboradoras elegidas por el médium para descubrir lo que sus familiares o amigos fallecidos tenían que decirles, la presentadora se percató de que algo no iba bien entre el público.

"Hay personas que sienten verdadero miedo y que se tensan mucho con este tipo de cosas", ha comentado la presentadora antes de dirigirse hacia donde estaba el público del programa.

"¿Tienes miedo?", ha preguntado García a una de las espectadoras. "Se ha tapado los oídos y está realmente agobiada, la pobre, con esta situación", ha descrito la presentadora mientras la cámara ha enfocado a la mujer, sentada en la primera fila y visiblemente nerviosa.

Ante esta situación, Emma García ha tratado de calmar a la espectadora, aunque sin éxito. "Tú no te preocupes que la cosa no va contigo, estate tranquila", le ha dicho. A continuación, le ha preguntado si quería salir del plató, y tras la respuesta afirmativa, la mujer salió del plató dando las gracias a la presentadora. "No pasa nada, solo faltaba, por favor. Lo que no queremos aquí es que nadie se angustie", le ha explicado García.

"Hay personas que creen en esto y les gusta disfrutar de la experiencia y hay otras que no, así que vete, vete con total tranquilidad", le ha indicado finalmente Emma García.

"Es totalmente respetable y entendible", ha opinado el médium Daniel Usón tras la marcha de la espectadora. "A veces necesitas un grado de conciencia para entender una serie de cosas", ha añadido.