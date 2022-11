Risto Mejide debuta en el escenario de 'Got Talent' con una emotiva actuación al piano: "Cuando uno ama, aunque se equivoque..."

El propio Risto Mejide ha dejado claro en varias ocasiones tras su repentina ruptura con Laura Escanes que no se encuentra en un buen momento anímico. Este martes 1 de noviembre, Telecinco emitió una nueva entrega de Got Talent que podría dar cuenta de ello, aunque el programa se grabase meses antes de que la ruptura se hiciese pública.

El publicista, por primera vez en ocho años, tomó la decisión de subirse a las tablas del Nuevo Teatro Alcalá. Y lo hizo, lejos de su habitual papel como juez, para ofrecer una actuación como si fuese un artista más de los que audicionan para pasar a la siguiente fase del concurso.

Mejide contó con un piano y con su ferviente admiración por la familia de Johann Sebastian Bach para reflexionar sobre el amor, algo que nadie esperaba, pues el presentador de Todo es mentira apareció en el escenario sin previo aviso, cuando subió un enorme telón.

Primera actuación de Risto en el escenario de Got Talent y al mando de un piano #GotTalent9 pic.twitter.com/p4zej1GXPQ — Rafael García López 💜🕊️💜 (@RafaelGarciaLAF) November 1, 2022

"Llevo, como sabéis, muchos años en esto y siempre he pensado que, si me subía aquí, sería para dar un mensaje importante. En 1720, Johann Sebastian Bach vuelve de un viaje y, cuando llega a casa, le dicen que su mujer ha muerto", comenzó a narrar.

"Pero algo pasa en menos de 17 meses para que aparezca otra vez en sociedad felizmente casado con una persona a la que prácticamente le dobla la edad. Os cuento esto porque Bach demostró que, cuando uno ama de verdad, aunque se equivoque, da igual la distancia que exista entre dos notas", dijo, mientras tocaba el piano, en lo que pareció una alusión a su expareja.

Tanto el resto de miembros del jurado como el propio Santi Millán apenas pudieron hablar por la emoción. Edurne hizo un gran esfuerzo por articular palabra y, cuando estuvo lista, le dio las gracias a Mejide por su valentía: "No sé si desde ahí ves mis lágrimas, estoy llorando de emoción, llevaba años diciéndote que quería verte subido ahí con un piano y por fin lo has hecho, solo puedo decirte que te quiero".

Dani Martínez y Paula Echevarría también destacaron la generosidad de su compañero y le mostraron su cariño: "Se podía decir de muchas maneras, pero tú has elegido la mejor, enhorabuena". Santi Millán, por su parte, emocionó a Risto aún más con su escueta pero sentida valoración: "Has logrado que obra y mensaje vayan juntos, y eso yo no había visto todavía".