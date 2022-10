Telecinco emitió este martes 25 de octubre una nueva entrega de Got Talent. En ella, nuevos artistas se subieron al escenario del teatro Nuevo Alcalá de Madrid para tratar de cautivar con sus actuaciones tanto al jurado del programa como a su presentador, Santi Millán.

Alexia Vázquez de Prada ha ido a ‘Got Talent’ para demostrar su talento al cantar ópera y es que es como se quiere comunicar con el resto del mundo: “Estar aquí significa ese sueño que yo no veía posible”.

“Quiero demostrar que mi voz es válida para estar en un escenario”, ha explicado antes de ponerse delante del micrófono a cantar y ha querido dedicárselo a sus padres: “Les costó mucho aceptar que me iba a dedicar a la música y hoy me gustaría que se sintieran orgullosos de mi. Estudié medicina y era un poquito difícil de asumir viniendo de una familia de médicos”.

El público se ha levantado al terminar su actuación y es que ha sorprendido a todos con su impresionante voz. Y lo mismo le ha pasado al jurado, que han estado completamente de acuerdo en su veredicto: Alexia ha recibido sus cuatro votos positivos. “Tienes mucho talento, una voz preciosa, has hecho unos agudos tan bonitos y elegantes”, le ha dicho Edurne. Paula Echevarría que “ha cumplido con creces”. Y Dani Martínez que para el escenario de ‘Got talent’ “ha sido un honor que actúes en él”.

“Qué maravilla, tú tienes que hacer tu vida y tu vida es tu talento”, ha entonado Risto Mejide y tras esto ha hecho una confesión, que le ha trasmitido como consejo: “Yo también soy hijo de médico y también había una tradición en mi familia, vengo de una tradición de nueve Ricardos, me bautizaron como Ricardo y fui al Registro Civil a cambiarme el nombre”. "Dije: 'a mí los muertos no me mandan, yo soy el que está aquí y soy el que voy a crear mi propia vida. Crea tu propia vida”, asegura.