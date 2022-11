Álex, en 'First Dates': "Me gusta ir a ligar a Mercadona"

"Me gusta ir a Mercadona o a El Corte Inglés a ligar, voy tanteando un poco a las mujeres y veo cómo me miran. Eso es lo que realmente me gusta, el cara a cara", afirmó Álex en su presentación en First Dates este martes.

Carlos Sobera le preguntó a qué se dedicaba y el valenciano le contestó que "a la logística, pero a ratos me convierto en Spider-Man. Causo sensación en fiestas y cumpleaños", reconoció el comensal.

"Gano en mallas", afirmó antes de explicar que las chicas le gustaban morenas, bajitas y con ojos achinados: "Estoy buscando a mi propia Mary Jane", añadió.

Su cita fue Carolina, que destacó sobre ella que "soy muy rencorosa. Te puedo perdonar, pero no olvido". Comentó que le gustaban los chicos altos, morenos y sobre todo, que le hicieran reír: "El físico no lo es todo".

Carolina y Álex, en 'First Dates'. MEDIASET

Al saber que su cita era con Spider-Man le dijo al presentador que ella era más del Capitán América, pero "con Álex me puedo conformar", confesó la comensal.

Ambos se fueron conociendo un poco más durante la cena y decidieron inmortalizar su paso por el programa de Cuatro en el fotomatón, donde se les vio muy cariñosos.

Al final, ambos coincidieron en que querían tener una segunda cita para seguir conociéndose, ya que Carolina le puso un 7 a la cita y él estaba convencido de llegar al 10.