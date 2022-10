Omar Sánchez, en un apasionado reencuentro con Marina Ruiz, dará el paso que nunca dio con Anabel Pantoja: "Estoy enamorado"

Omar Sánchez y Marina Ruiz han protagonizado el reencuentro de la primera edición de Pesadilla en el paraíso. Los jóvenes, que iniciaron una historia de amor en la granja, tuvieron que separarse tras la expulsión de ella. Pero este domingo, semanas después, se volvieron a ver.

Fue mientras hacía una bonita declaración de amor sobre lo mucho que está echando de menos a Marina. Entonces, ella entró por sorpresa a la granja para taparle los ojos con la mano, momento en el que se fundieron en un emocionante abrazo.

"Me levanto pensando en ella y me acuesto pensando en ella. No sabía lo bonito que es encontrar el amor en un reality, yo pensaba que no...", había dicho instantes antes el canario.

Omar reconoció lo que siente por la influencer, incluso que lo quiere todo con ella, como algo que nunca se ha llegado a plantear. "Estaba acabada, te lo juro. Me hacía mucha falta esto, ya me estaba agobiando un montón de pensar que podríamos perder la conexión", le dijo Marina, algo que confirmó sentir también él.

"Fue todo superbonito y, cuando estábamos en lo mejor, se nos corta. Las primeras semanas, vale, pero las últimas semanas ya necesitaba verle. Nadie ha hecho eso por mí te lo juro", incidió ella sobre unas palabras que Omar dijo en la casa sobre que está dispuesto a mudarse a Madrid para vivir su amor con ella y dejar Gran Canaria.

"Nunca me había movido por amor de mi zona de confort, pero la quiero tanto que voy a dar el paso. Me trasladaré a la zona que ella quiera", insistió surfista, que no quiso dar ese paso con su anterior pareja, Anabel Pantoja.