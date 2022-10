Bea Retamal se abrió en canal en Pesadilla en el paraíso y desveló a sus compañeros en qué invirtió el premio por proclamarse ganadora de Gran Hermano. La valenciana, visiblemente afectada, relató su dura infancia.

"Mis padres se separaron siendo pequeña, fue lo peor. Mi madre se fue a vivir al extranjero, se marchó el día de la madre y me quedé viviendo con mi abuela. Me marcó. Antes de los 18 intenté presentarme a Gran Hermano, pero hicieron el casting antes y no llegué a tiempo. Fui al año siguiente y me cogieron. Al ganar GH pude traerme a mi madre a España y es lo mejor que hice", contó con los ojos vidriosos y a punto de romper en lágrimas.

Algo que corroboró su madre, Yolanda Saez, presente en plató: "Hacíamos vídeos todas las noches por Messenger. Nos mirábamos en el vídeo hasta que nos dormíamos. Fueron 8 años, desde los 11 hasta los 19, que ganó Gran Hermano. Fue en unos años muy malos para una joven y por eso le ha marcado tanto. Si es pequeñita no lo piensas. Eso no se recupera, el tiempo no se recupera", contó.

"Me fui el día de la madre, fue horroroso para ella. Venía siempre que podía, me daba igual todo. Bea se quedó con mi madre y mis hermanos. Me fui porque quería darle unos estudios y una vez que ella empezara a hacer su vida yo ya podría volver", recordó su progenitora.

"Con el premio de Gran Hermano pude quedarme aquí (en España), empezar a trabajar aquí, para mí ha sido… Me solucionó el problema más grande de mi vida. Ahora, ha montado su propio negocio dándome trabajo. Es un orgullo", añadió.