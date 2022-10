Pillada múltiple en 'Aruser@s': "Cuando no quieres pasar por delante de la cámara pero parece que vuelves a casa perjudicada"

La periodista y colaboradora María Moya ha subido a su cuenta de Instagram un stories donde muestra cómo es la magia de la tele cuando la magia no funciona.

Moya es una de las colaboradoras más veteranas de Aruser@s, en La Sexta, el programa que presenta Alfonso Arús, por lo que aparece en pantalla muy a menudo.

Hace poco, en una transición de bloques del programa matinal de humor, ella debía entrar, pero para que no se la viera en plano decidió entrar caminando en cuclillas.

Normalmente eso no se habría visto, pero justo en ese momento el realizador hacía un plano general del plató, algo que pilló desprevenida no solo a María Moya, también a otros miembros del equipo, que salieron despavoridos del plató, tratando de no aparecer.

La propia colaboradora se tomó con humor este pequeño revés, escribiendo junto al vídeo: "Cuando no quieres pasar por delante de la cámara... pero parece que vuelvas a casa perjudicada", escribía.