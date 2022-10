Un hombre se hace el muerto cada día durante un año para que le den un papel en 'CSI: las Vegas'

Josh Nalley, de Kentucky (EE UU) es un gran aficionado a la serie de investigación policial CSI: Las Vegas, hasta tal punto que llegó a obsesionarse por aparecer en ella haciendo el papel de cuerpo sin vida, pues cada capítulo comienza con un asesinato que los protagonistas han de resolver.

Así que para lograrlo se le ocurió hacerse el muerto cada día y subir las diferentes posturas y escenarios a su cuenta de Instagram, como una forma de demostrar lo bien que podía hacer el papel de cadáver.

Se le puede ver tirado en el barro, desplomado en una mecedora, colgado por las muñecas o sobre la barra o mesas de diversos locales... y siempre inmóvil.

Nalley, que es gerente en un restaurante y tiene 41 años declaraba al Washington Post: "Pensé que era la forma más fácil de entrar en un programa de televisión o una película, ya sabes, sin tener que hacer una audición o mudarme de Kentucky".

Sus muchas horas posando para fotos y vídeos como si estuviera muerto le han hecho reflexionar. "Puedo enfrentarme a la muerte y no tener que preocuparme por eso porque, ya sabes, me he visto muerto muchas veces. Es una buena manera de procesarlo".

El caso es que su plan... dio resultado. Los creadores de la serie acabaron por contactar con él y le dieron un papel en un capítulo que se emitirá esta misma semana, el día 3, mientras, se sigue haciendo el muerto.