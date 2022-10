Calidad y comodidad, claves en la compra de electrodomésticos: "El precio no es un elemento excesivamente determinante"

Aquello de que a veces lo barato sale caro puede parecer un tópico, pero es una máxima que está muy presente al comprar electrodomésticos. Según un Estudio de Hábitos de Consumo Post Pandemia presentado este viernes por la asociación Madrid Foro Empresarial, los consumidores buscan sobre todo calidad, durabilidad y comodidad al adquirir nuevos electrodomésticos y se dejan guiar por sus experiencias previas, así como por las de sus familiares y conocidos. El acto, organizado por Ibercaja, ha sido presentado por el presidente de la Asociación de Comerciantes de Electrodomésticos (ACEMA), José Manuel Fernández.

La mayoría de participantes en el estudio, que ha sido elaborado a partir de un grupo de discusión con consumidores de distintas características, coinciden en entender la compra de grandes electrodomésticos, tales como lavadoras o frigoríficos, como una inversión a largo plazo. "Salvo los más jóvenes -a los que no les ha dado tiempo-, casi todos los consumidores tienen electrodomésticos de más de diez años", señala Sergio González, director general de la Consultora Conocimiento y Estrategia M2M. Y es que los usuarios esperan a que las máquinas que tienen dejen de funcionar para adquirir otras nuevas o bien aprovechan los cambios de domicilio.

Por ello, "el precio no es un elemento excesivamente determinante en el sector", explica González, que señala que los consumidores están dispuestos a gastar más a cambio de una mayor durabilidad del producto, si bien, por la misma razón, las personas que viven de alquiler prestan mas atención al precio, frente a las que tienen casa en propiedad. En su lugar, se prima la calidad, la durabilidad y la comodidad. "Se entiende que a mayor precio, mayor calidad y también dará más durabilidad", afirma.

En cambio, según el estudio, la conectividad no es un elemento apreciado especialmente por los consumidores a la hora de comprar un electrodoméstico. "La edad es un hándicap, pero incluso la gente joven no se plantea pagar más dinero por tener un frigorífico que me mande a mi móvil el listado de los productos que me faltan sobre la base de esto que yo he dicho que tiene que tener", ejemplifica González. "Nadie en casa tiene problemas con que al abrir la puesta se suba la persiana o se encienda la luz, pero sí aquí -en términos de conectividad-, porque se entiende que hay alguien al otro lado", desarrolla el experto.

Compra en tienda física

Asimismo, el estudio también apunta a que, al decidirse finalmente por uno u otro producto, los consumidores tienen muy en cuenta sus experiencias previas y las de sus familiares o conocidos. "La conversación del entorno tiene una influencia bastante importante", explica González. Es decir, si un electrodoméstico da buen resultado, se tiene a buscar la misma marca o las mismas características a la hora de reemplazarlo. Al contrario, "las referencias de Internet son tenidas en cuenta, pero no conducen por sí solas a tomar la decisión", afirma el experto, que agrega que paradójicamente los consumidores desconfían cuando solo existen valoraciones positivas.

"Para mirar sí, pero no para comprar", señala González respecto al uso de internet y redes sociales. Y es que, frente a los canales de venta online, la tienda física sigue teniendo mucho protagonismo. "Los consumidores aconsejan disponer de un espacio amplio para colocar una exposición atractiva en la que se pueda tocar y mirar el producto", expone el director general, que apunta a que los pequeños electrodomésticos a veces se compran de forma improvisada al verlos en la tienda. No obstante, la proximidad de la tienda solo es determinante en caso de urgencia.

Además, en la compra de electrodomésticos, persisten variables tradicionales, como la fidelización a la marca, el servicio posventa y los precios competitivos. "Pretendíamos con este estudio diagnosticarnos y saber qué tratamiento teníamos que empezar a hacer", ha concluido el presidente de ACEMA, José Manuel Fernández, que ha invitado al sector a poner en marcha las herramientas derivadas del estudio para mejorar su competitividad.