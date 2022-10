LoveYoli está pasando por una crisis de autoestima. Y es que la que fuera concursante de Gran Hermano 15 no se siente a gusto con su aspecto físico y ha decidido someterse a varios cambios estéticos.

"Últimamente, me veo feísima" son las primeras declaraciones que ofrece la influencer en su canal de Mtmad. Aunque su marido Jorge le diga todo lo contrario, Yoli ha puesto rumbo a Madrid para ponerse en manos de expertos y solucionar sus complejos.

En la misma clínica donde ya han acudido rostros como Terelu Campos, Makoke y Gema López, la albaceteña pide que le hagan de todo para sorprenderse y automotivarse a sí misma: "Quiero que me pongan pomulos, botox, orejas y labios".

Tras grabar paso por paso la intervención, en la que el profesional de la clínica ha ido mostrando las zonas en las que LoveYoli se ha realizado cambios, la influencer ha mostrado el después para sus seguidores.

Con el rostro más definido y los labios más gruesos, asegura que se ve "más guapa" y que está "supercontenta con los resultados". Aunque tras los pinchazos, reconoce también que le duele la cara.

LoveYoli después de realizarse varios cambios estéticos. MEDIASET

Cuando Yoli llega a la habitación donde va a hospedarse unos días, lo primero que hace es llamar a Jorge para enseñarle su cambio: "Se te notan mucho los pómulos marcados" es lo primero que le dice nada más coger la videollamada.

Al estar algo desconcertado con el resultado, la influencer le explica paso por paso las zonas donde se ha pinchado. "Tengo los labios que parecen dos salchichas", le comenta entre risas.

Y, aunque el joven no haya puesto mucho entusiasmo con el cambio, ya que considera que no se ha hecho nada que no se hubiese hecho antes, reconoce que su mujer está guapa: "Si es lo que querías ya está. Tú siempre estás guapa".