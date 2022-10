El retrato de Paula Echevarría que divide a los jueces de 'Got Talent': "No se parece"

Telecinco emitió este martes 25 de octubre una nueva entrega de Got Talent. En ella, nuevos artistas se subieron al escenario del teatro Nuevo Alcalá de Madrid para tratar de cautivar con sus actuaciones tanto al jurado del programa como a su presentador, Santi Millán.

Fabio Ingrassia fue uno de ellos. El pintor se presentó en 'Got Talent' con un claro objetivo: "Estoy aquí para pintar un lienzo bastante grande en 120 segundos. La gente puede tardar años o meses en terminar un retrato. Esta es una técnica muy difícil porque lo hago desde arriba. No tengo la perspectiva", ha explicado.

"Esta noche tengo que estar muy concentrado porque voy a jugar con el tiempo", cuenta el participante. Fabio ha pintado en un lienzo de más de tres metros un espectacular retrato de Paula Echevarría que ha dejado sin palabras a los miembros del jurado. "Yo sí me reconozco. Creo que tiene mucho mérito, y lo valoro y me gusta", ha dicho la actriz.

Risto Mejide no solo ha pulsado el botón rojo, sino que asegura que el retrato no se parece nada a la actriz. “Se parecen como un huevo a una castaña. No se parecen en nada”, cree.