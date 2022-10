Martina se lleva el pase de oro de 'Got Talent' tras cantar 'el lenguaje de signos' en honor a sus padres sordos

Telecinco emitió este martes 25 de octubre una nueva entrega de Got Talent. En ella, nuevos artistas se subieron al escenario del teatro Nuevo Alcalá de Madrid para tratar de cautivar con sus actuaciones tanto al jurado del programa como a su presentador, Santi Millán.

Martina, de 16 años, se ha presentado a ‘Got talent’ para hacer un homenaje a sus dos padres y es que es CODA, lo que ella misma ha explicado: “Cuando tienes dos padres sordos y la hija es oyente, como yo”.

“Es un día especial porque vengo a cantar el lenguaje de signos como homenaje a mis padres”, ha explicado ella antes de ponerse a cantar antes del micrófono y de lanzar un mensaje a sus padres: “Están en el público y lo hago por ellos”.

Ella ha deleitado a todos con su dulce e impresionante voz, acompañando toda la actuación con el lenguaje de signos. Poniendo al público en pie al terminar, algo con lo que ella ha terminado tremendamente emocionada.

Dani Martínez ha hecho una petición en alto: “Ha sido una actuación tan especial, con una voz tan maravillosa. Gracias por venir. Hasta un ‘sí’ se me quedaría corto, para mí serías un pase de oro”.

Edurne ha secundado lo que ha pedido su compañero: “Desde que has empezado a cantar han sido muchas emociones, pensando también en tus padres que no te pueden escuchar, pero si te pueden ver a ti feliz y cantando. Aquí estamos para vivir este tipo de emociones. Para mí también eres un pase de oro". Y Paula Echevarría: “No había hablado antes porque no podía, tenia un nudo en la garganta y cuando alguien te provoca eso es digno de un pase de oro”.

Risto Mejide, le ha dado un ‘no’ para que se termine el problema y la tensión. Pero ahí Santi Millán le ha preguntado por ‘el pase de oro conjunto’. “Una de las cosas que más me gusta en esta vida es ser incoherente’.

Y es que, mientras entonaba el final de esta frase, se ha levantado para darle al botón de oro junto al resto del jurado y Santi Millán, a los que ha dejado completamente descolocados y ha llevado la completa locura a Martina y a sus seres queridos, que la veían desde el público.