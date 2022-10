Ana Boyer reflexiona sobre los sacrificios que ha hecho por Fernando Verdasco: "Lo hice a plena consciencia"

La historia de amor entre Ana Boyer y Fernando Verdasco comenzó hace diez años meses después de que ambos coincidieron en un concierto de Enrique Iglesias. Tras una amistad con gran complicidad, la pareja se ha convertido en una de las más estables del panorama español.

En su amor ha tenido bastante importancia el sacrificado trabajo de Verdasco. Por los compromisos profesionales del tenista, el matrimonio ha tenido que viajar constantemente. A pesar de lo que eso supone, la hija de Isabel Preysler no ha dudado en apoyar en todo momento a su marido.

La propia Boyer ha hablado en una entrevista para El País de todos esos sacrificios a los que ha tenido que enfrentarse para mantener a sus hijos, Miguel y Mateo, cerca de Verdasco.

"He renunciado a mucho para optar por mi familia", ha dicho la hermana de Tamara Falcó. "Mi trabajo de aquel entonces era bastante cuadriculado y no era fácil volver si te salías, pero lo hice a plena consciencia", ha afirmado.

Sin embargo, todos esos esfuerzos no han sido en vano: "A día de hoy, viendo lo que he vivido y la familia que hemos creado, no me arrepiento en absoluto. Es un privilegio poder disfrutar tanto tiempo de nuestros hijos".

El principal motivo de esas decisiones ha sido la unión familiar por sus pequeños, ya que asegura que "es un privilegio poder disfrutar tanto tiempo" de ellos, por lo que se siente muy afortunada.