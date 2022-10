Rajoy, Abascal, Reig Pla... Y ahora Iglesias ¿Qué pasa si Madrid le declara 'non grato'?

En las próximas 24 horas, Pablo Iglesias podría no ser bienvenido en la ciudad de Madrid. Los grupos municipales lo someterán a votación en el Pleno de Cibeles de este martes, después de que Vox haya elevado una proposición para que el Ayuntamiento declare al exvicepresidente segundo del Gobierno persona non grata "por las injurias manifestadas contra la Policía Municipal". El edil denuncia unas declaraciones irónicas del también fundador de Podemos en el podcast 'La Base' del pasado 28 de septiembre: "Con cinco tías como (la dirigente de Podemos) Isa Serra a caballo veríamos correr a toda la Policía Municipal de Madrid [...] Isa me traería las cabelleras de todos ellos y (Pablo) Echenique y yo las quemaríamos en una hoguera con Arnaldo Otegi en Arralde".

Al mismo tiempo, las formaciones que componen el Grupo Municipal, PP y Cs, presentarán una iniciativa conjunta para que se reprueben las palabras de Iglesias y "sus inaceptables insultos al Cuerpo de Policía Municipal de Madrid". El que fuera candidato a la presidencia de la Comunidad de Madrid ha respondido con sorna en sus redes sociales a tales acusaciones. "Que el trifachito del Ayuntamiento de Madrid me declare persona non grata es un honor y demuestra dos cosas": que el "humor es eficaz para enfocar los montajes policiales" y que "lo de Isa Serra fue lawfare y les duele que lo recordemos", ha publicado en un tuit. Aunque él parezca restarle toda importancia, ¿tiene motivos Iglesias para estar preocupado?

Que el trifachito del Ayuntamiento de Madrid me declare persona non grata es un honor y demuestra dos cosas: 1) El humor es eficaz para enfocar los montajes policiales 2) Lo de Isa Serra fue lawfare y les duele que lo recordemos. Seguiremos informando y analizando ✊ pic.twitter.com/pnWAmhPFEF — Pablo Iglesias 🔻 (@PabloIglesias) October 24, 2022

¿Qué significa ser persona 'non grata'?

La persona non grata es una figura del Derecho Internacional que los Estados usan para expulsar de su territorio a diplomáticos de otros países. Esto ocurre cuando uno de ellos se excede en sus funciones o infringe la ley del Estado que lo acoge. Entonces, este último tiene derecho a declararle persona no deseada y despacharle de sus tierras. El aludido deberá abandonar el país en un plazo determinado y tendrá vetada la entrada por determinado tiempo.

Se trata de una práctica que se remonta a principios del siglo XX, siendo regulada en la legislación del Convenio de Viena en 1961. También es una competencia exclusiva de los Estados, pese a que recientemente ha habido partidos o entidades territoriales, como los ayuntamientos españoles, que la han utilizado como escarmiento político.

¿Qué consecuencias tiene?

En España, ninguna. Al menos en términos jurídicos. Según numerosos juristas, es una decisión con fines políticos, a menudo utilizada como una expresión de repudio. Como tal, no está recogida entre las competencias de los entes Municipales. No obstante, tampoco lo están otras actuaciones como el nombramiento de hijo predilecto, la declaración de luto oficial, la reprobación de actos terroristas, la solidaridad con las víctimas de un terremoto, etc.

Sea como sea, en ningún caso implicaría que Iglesias no pueda entrar a la ciudad de Madrid. Aunque el uso de esta figura sea tan controvertida que el Tribunal Supremo ha llegado a anular la iniciativa de varios Ayuntamientos alegando que una mera declaración política no puede tener forma de acto administrativo.

Los otros 'non gratos'

De ser declarado 'no grato', Iglesias engrosaría una lista compuesta por otros nombres españoles conocidos como el del ex presidente Mariano Rajoy, vetado en 2016 en la ciudad donde creció, Pontevedra, por prorrogar el contrato de la fábrica de celulosas Ence señalada por contaminación. También ese año, el pleno municipal de Breda, un pequeño pueblo catalán de 4.000 habitantes, aprobó lo mismo contra el rey Felipe VI y su familia por "representar la máxima figura institucional de un Estado que impide el libre ejercicio del derecho a decidir del pueblo de Catalunya". Y en 2013, el Ayuntamiento de Alcalá al obispo Juan Antonio Reig Pla, quien saltó a la fama por sus manifestaciones de carácter homófobo.

Más recientemente, en 2021, la Asamblea de la Ciudad de Ceuta declaró persona non grata al líder de Vox, Santiago Abascal, tras su controvertida visita a la ciudad autonómica.

Lejos de nuestra fronteras también hay innumerables ejemplos, como el caso del exmandatario Felipe González, a quien Venezuela aplicó este 'veto' en 2015 tras incorporarse como asesor defensor de los opositores Leopoldo López y Antonio Ledezma. O el de la cantante de ópera Montserrat Caballé en Azerbayán por visitar el enclave separatista armenio de Nagorno.

¿Saldrá adelante la declaración contra Iglesias?

Para que ambas iniciativas -declaración de persona 'no grata' y reprobación, salgan adelante- deben votar a favor 29 concejales en el pleno de este martes, frontera que marca la mayoría suficiente en Cibeles. Bastaría con el apoyo de Vox, PP y Ciudadanos, que para el alcalde popular José Luis Martínez- Almeida "no va a haber ningún problema" en conseguir. Sin embargo, los naranjas, pese haber impulsado la medida de la reprobación, no han confirmado públicamente el sentido de su voto sobre la primera declaración.

Desde la izquierda madrileña, los grupos municipales votaran en contra de las iniciativas, especialmente de la de declarar 'non grato' en Madrid al exlider de Podemos. La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, ha mostrado su "vergüenza" ante el "paripé de las tres derechas", mientras que su homóloga en el PSOE, Mar Espinar, ha que su grupo no votará a favor de reprobar al exvicepresidente del Gobierno y exlíder de Podemos Pablo Iglesias aunque fuera "torpe" con unas declaraciones que "dan margen a la derecha". Ambas coinciden en que Madrid tiene problemas más importantes a los que prestar atención.