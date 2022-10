Sandra Barneda, al borde de las lágrimas en directo al recordar su ruptura con Nagore Robles: "Hay que aceptar la tristeza"

Sandra Barneda acudió este domingo a Fiesta, donde se reencontró con Emma García y el resto de los colaboradores. Aunque el motivo de la visita fue hablar de Las olas del tiempo perdido, su última novela, lo cierto es que la conversación viró hacia el amor y el desamor.

Aprovechando unas recientes imágenes de ella emocionándose con uno de los concursantes de La isla de las tentaciones, la presentadora se abrió en canal para hablar sobre ello.

"Fue un momento muy difícil, porque entré en la casa y yo tampoco estaba en mi mejor momento", reconoció, con los ojos vidriosos, al recordar las grabaciones, que coincidieron con la ruptura con Nagore Robles, cuya imagen salió continuamente en la pantalla que estaba detrás de Barneda.

"Y claro... Cuando te rompes, te rompe la vida, es verdad que rasga esa parte en la que todos nos ponemos la coraza. Te das cuenta de que para vivirla intensamente también hay que aceptar el sufrimiento y la tristeza, y hay que atravesarla", prosiguió, visiblemente emocionada.

"Estaban todos los chavales rotos", siguió recordando sobre ese episodio del reality. "Y, claro, no les podía contar nada...", dijo sobre la situación que ella vivía en esos momentos.

"Todos nos hemos roto por amor y no pasa nada", indicó Sandra. Ella lo hizo "aceptándolo, aceptando que existe la ruptura".

"¿Has sufrido mucho por amor?", le preguntó entonces la presentadora vasca. Tras pensárselo unos segundos, Barneda volvió a sincerarse: "Yo te diría que a partes iguales. El amor me lo ha dado prácticamente todo y me lo sigue dando todo. Pero he sufrido por amor", reconoció. "Hay que aceptar que te atraviese el amor igual que te atraviesa el desamor", sentenció, no sin dejar de decir que ella lo busca continuamente.