La verdadera razón por la que Mecano se separó, desvelada por Ana Torroja: "Es imposible que haya un reencuentro"

Mecano es considerado uno de los grupos más legendarios de la historia de la música en España. Surgido a finales del siglo pasado, la banda lanzó enganchó a un buen número de fans que aún hoy añoran un reencuentro y lanzó al estrellato a sus tres componentes: José María Cano, Nacho Cano y Ana Torroja, su vocalista.

Precisamente esta última ha hablado de todo lo que vivió siendo componente del grupo y de por qué se disolvió. Fue José María Cano quien anunciaba, el 26 de noviembre de 1998, que Mecano se separaba.

Sin embargo, los problemas rodeaban a los artistas desde mucho antes, desde el otoño del 92 -último concierto-, curiosamente cuando el grupo disfrutaba de uno de sus mejores momentos profesionales. Entonces, comenzaron las especulaciones, que iban desde el clima insostenible dentro del grupo creado por la rivalidad entre los hermanos Cano hasta el hartazgo de Ana Torroja precisamente por esta situación y por la que habría puesto fin a su trabajo con ellos.

Ahora, casi tres décadas después, es la propia Ana la que ha desvelado la verdadera razón de la separación de la banda. "Fue una etapa increíble de mi vida donde aprendí muchísimo, pero también en la que sufrí mucho. Después de ese último concierto yo he seguido cantando una de nuestras canciones, pero realmente a mí no me dio tiempo de asumir lo que estaba pasando. Y fue solo cuando el grupo se separó cuando fui consciente de lo que había ocurrido", ha confesado a Socialité.

Según confirma Torroja, las disputas entre los hermanos tuvieron mucho que ver en esa ruptura, aunque la causa oficial sigue siendo la de los asuntos personales de José María Cano. "El motivo de la separación fueron los asuntos personales de José en aquel momento, aunque sí que es verdad que como en todas las familias surgen roces".

Además, asegura que, al menos ahora, es impensable que el grupo se junte de nuevo: "Es imposible que haya un reencuentro de Mecano, aquello ya se terminó y cada uno tiene su vida"