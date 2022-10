El nuevo revés personal que sufre Shakira en pleno éxito de su última canción, 'Monotonía'

En pleno éxito por su último trabajo discográfico, la canción Monotonía, junto al puertorriqueño Ozuna, que se estrenó el pasado jueves, Shakira ha sufrido un revés personal.

Y es que el padre de la cantante colombiana, William Mebarak Chadid, ha tenido que ser de nuevo ingresado por problemas de salud. Según ha informado la propia artista a través de un comunicado, su progenitor "se encuentra hospitalizado en la clínica Teknon-Quirón de Barcelona". Así, "los detalles sobre su estado de salud son de carácter reservado, por lo que la familia pide respeto en estos momentos a la espera de ver su evolución", reza el texto.

Un nuevo golpe para la cantante -más allá de su sonada ruptura con Piqué, que lleva semanas y semanas ocupando espacio en los medios- que llega en pleno éxito por Monotonía, el single con el que está batiendo récords.

Porque la canción consiguió más de 20 millones de reproducciones en las primeras 24 horas, unas cifras que difícilmente puede conseguir cualquier artista.

La cantante colombiana no ha confirmado ni desmentido de momento que esta bachata sea autobiográfica, pero los fans han visto un mensaje claro dirigido al futbolista en frases del tema como "no fue culpa tuya, ni tampoco mía, fue culpa de la monotonía", o "nunca dije nada, pero me dolía... Ya sabía que esto pasaría".

Pese a culpar a "la monotonía" del fracaso de la relación, Shakira también parece lanzar una dura crítica a su ex en fragmentos de la canción como "de repente ya no eras el mismo, me dejaste por tu narcisismo, te olvidaste de lo que un día fuimos", o "tú en lo tuyo y haciendo lo mismo, siempre buscando protagonismo".

La cantante también afirma en el tema que ella aportó más a la pareja: "Tú, distante con tu actitud, pero me llenas de inquietud. Tú no dabas ni la mitad, pero sí sé que di más que tú", reza la letra. "No me saben a nada tus labios, ahora es todo lo contrario", dice más adelante.

Hay asimismo espacio para los sentimientos encontrados: "Este amor no ha muerto", canta Shakira, añadiendo a continuación que está "delirando ya", y que "de lo que había ya no hay na'". "Te lo digo con sinceridad, mejor que esto se acabe ya, ya, ya, ya... Que yo te quiero, pero yo me quiero más a mí...", remata.

Además, el vídeo musical, rodado en Manresa (Barcelona), está dando mucho que hablar, ya que esconde un detalle que es una referencia directa a su ex, Gerard Piqué. Entre los diferentes escenarios, el vídeo se ambienta en un supermercado en el que un misterioso hombre -no se le ve la cara- dispara directamente a su corazón con un bazuca.

Ese varón, ataviado con una sudadera blanca con capucha y un pantalón gris, viste exactamente el mismo outfit que lució Piqué en el videoclip de Me enamoré de Shakira, en el año 2017.

Aunque podría ser coincidencia, las redes elucubran con que está todo estudiado y es una clara referencia a que el protagonista de este vídeo de 2017, Piqué, que sale al final besándose con Shakira, sería el 'mismo' que ahora ha roto su corazón en mil pedazos, tal y como se evidencia en el videoclip de Monotonía.