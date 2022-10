Mecano, 30 años después: ¿qué hacen ahora Ana Torroja, Nacho y José María Cano?

Se cumplen tres décadas del último concierto de Mecano, pero el nombre del grupo sigue muy presente entre sus fans y el público en general, que recuerdan sus canciones con mucho cariño.

Su éxito, sin precedentes en el mundo de la música cantada en español, se extendió además de España a toda Hispanoamérica, incluidos los Estados Unidos, y Filipinas, dejando a su paso un reguero de incondicionales seguidores y lanzando al estrellato a sus tres componentes: José María Cano, Nacho Cano y Ana Torroja, su vocalista.

Esta última ha hablado recientemente del fin de la banda, ocurrido el 26 de noviembre de 1998, cuando otro de sus integrantes, José María, anunciaba que Mecano se separaba.

Según confirma Torroja, las disputas entre los hermanos tuvieron mucho que ver en esa ruptura, aunque la causa oficial sigue siendo la de los asuntos personales de José María Cano. "El motivo de la separación fueron los asuntos personales de José en aquel momento, aunque sí que es verdad que como en todas las familias surgen roces", dijo la vocalista.

Ana Torroja ha hablado de todo lo que vivió siendo componente de Mecano y de por qué se disolvió. Fue José María Cano quien anunciaba, el 26 de noviembre de 1998, que la banda se separaba. Ana Torroja ha hablado de todo lo que vivió siendo componente de Mecano y de por qué se disolvió. Fue José María Cano quien anunciaba, el 26 de noviembre de 1998, que la banda se separaba.

Lo cierto es que Daniel, el hijo del compositor, que por aquel entonces tenía tres años, había sido diagnosticado con síndrome de Asperger y aquello aceleró el momento final. Pero era solo la punta del iceberg de los problemas internos del grupo, personalizados en los caracteres contrapuestos de los hermanos Cano.

Ahora, 30 años después de su disolución, y aunque los fans piden a gritos un reencuentro, el grupo ha cerrado -casi definitivamente- las puertas a esa posibilidad. "Es imposible que haya un reencuentro de Mecano, aquello ya se terminó y cada uno tiene su vida". Pero, ¿qué ha sido de sus tres integrantes?

Ana Torroja ha continuado con éxito su carrera en solitario con hasta ocho álbumes en el mercado y éxitos como A contratiempo, Ya no te quiero, No me canso, Sonrisa, Tu habitación helada o duetos con Miguel Bosé (Corazones) y Aleks Syntek (Duele el amor). Recientemente, ha presentado Pasos de gigante, el tema que ha compuesto junto a Alberto Jiménez (Miss Caffeina) para colaborar en la lucha contra el cáncer de mama. En el plano personal, la artista recibió este mismo año el título de marquesa de Torroja, según la orden que publica este martes el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Por su parte, Nacho continúa con su carrera como compositor, productor discográfico y director de escena musical. De hecho, y a pesar de las dificultades de última hora con Chanel descolgándose del proyecto, ha sacado adelante su último proyecto, el musical Malinche. Antes, hizo los musicales Hoy no me puedo levantar y A.

José María Cano, por su parte, en los últimos años se ha centrado en su carrera como artista visual, tras decidir dedicarse profesionalmente al mundo de la pintura, adoptando como nuevo nombre artístico Cano de Andrés y exponiendo sus cuadros en ciudades como Berlín o Praga. Como compositor es artífice del Himno del Centenario del Real Madrid, interpretado por Plácido Domingo.