¿Alguna vez has escuchado el dicho que dice que "la curiosidad mató al gato"? Nuestros mininos son animales ágiles que no dudan en saltar o correr hacia su presa cuando lo ven necesario, ya sea ésta una paloma en el balcón o una mosca cerca de la ventana, pero esta "curiosidad" suya puede llevarles a fatales caídas si no tenemos asegurados correctamente nuestras ventanas, balcones o terrazas. De aquí viene el llamado síndrome del gato paracaidista.

Los veterinarios se refieren a este síndrome "por la cantidad de casos de gatos que se precipitan al vacío desde alturas con las consecuentes lesiones o incluso muerte del animal", explica Fátima Blanco, veterinaria especializada en Medicina Felina.

"Es una emergencia muy habitual en las clínicas y en ocasiones, cuando no se han tomado medidas, puede volver a pasar", lamenta la experta. "Los gatos son animales muy ágiles pero pueden distraerse intentando cazar un pájaro, un insecto... se centran en su objetivo y no calculan bien o pueden resbalar".

Esto puede ocurrir tanto si nuestro gato tiene acceso a ventanas abiertas, a balcones o terrazas sin protección o incluso a los patios, donde los gatos suelen subirse al amurallado que lo rodea y caer en una mala posición. Pero, ¿no caían los gatos siempre de pie?

"En la caída tienden a estabilizarse, ayudados por la cola para caer de pie pero necesitan suficiente altura para poder realizar ese movimiento, de lo contrario pueden caer mal y tener lesiones más graves", desmiente Blanco. "Y obviamente, una caída desde una gran altura, aunque el animal esté bien posicionado, puede tener consecuencias fatales".

Un gato que se enfrenta a una de estas caídas padecerá las lesiones típicas de un paciente politraumatizado. "Fracturas en la mandíbula, paladar, extremidades, lesiones en órganos internos como rotura vesical, laceración pulmonar por fracturas costales, neumotórax, etc.", enumera la veterinaria experta en Medicina Felina.

"Para evitar este tipo de situaciones hay que controlar los accesos al exterior de los gatos", recomienda Blanco. "Las ventanas y terrazas tienen que tener dispositivos que eviten la caída, ya sea mediante mosquiteras, redes o simplemente no dejarlas abiertas con el gato en la misma habitación".

¿Qué opciones de protección existen?

Para proteger ventanas, balcones o cualquier tipo de puerta que exponga al animal a cualquier caída, encontraremos varias opciones, siendo las más famosas y fáciles de instalar las redes y mosquiteras.

Sobre las redes, en el mercado podemos encontrar varios tipos, flexibles, transparentes, blancas o negras. Lo importantes es que estén bien sujetas a los extremos de la ventana o puertas para que el gato no tenga ningún hueco por el que le de curiosidad meterse.

Las redes y las mosquiteras son las protecciones más famosas y fáciles de instalar en nuestros hogares

Por otro lado, podemos instalar mosquiteras, otra buena opción para poder abrir las ventanas tranquilamente, sin miedo a que nuestros gatos tengan un accidente (además de evitar también la entrada de mosquitos en casa).

Mosquiteras hay de varios tamaños y tipos, fijas, correderas, extensibles... De manera que siempre vas a poder encontrar una que se adapte a las necesidades de tu hogar y, a la vez, proteger a nuestros gatos, siempre y cuando éstas sean de calidad.