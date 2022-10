Pablo Motos desvela cuál ha sido su momento más duro desde que empezó en 'El Hormiguero'

Este miércoles 19 de octubre, Antena 3 emitió una nueva entrega de El novato, el formato de Joaquín Sánchez. En esta ocasión, el protagonista fue Pablo Motos, presentador de El Hormiguero.

Durante la entrevista, el comunicador contó cuáles habían sido sus momentos más duros en El Hormiguero, un programa que supera ya los 16 años en emisión. Durante ese largo periodo de tiempo, incluso había presentado tras los funerales de sus padres.

"Cuando se murió mi padre, le fui a enterrar y me acordé de su frase sobre que 'un hombre tiene que ser serio con el trabajo', y yo no le podía fallar. Cuando el dolor es tan grande y no lo conoces, tú no te puedes controlar. Me salvó Alejandro Sanz, que se portó conmigo como un caballero", recordó.

Cuando falleció su madre, en cambio, Laura Pausini fue la invitada. En ese caso, el presentador quería dedicarle la entrega al sentido del humor, pues era lo que más destacaba de su madre. Sin embargo, al acabar el programa, rompió a llorar y abrazó a la italiana: "Les enterré por la mañana a 350 kilómetros y me vine por la noche a hacer el programa", contó.

Además, reconoció que, en la temporada 8, se planteó cancelar el programa. "Vamos por la temporada 16, y en la temporada ocho lo pasé muy mal y lo quería dejar. Me parecía que ya estaba todo hecho y sentía que no tenía ideas nuevas. Ya no me excitaba como antes. Hay veces que la presión te puede y la temporada ocho a mí me pudo", confesó.

Sin embargo, fue por el apoyo de sus amigos que sobrepasó el bache y continuó en el programa: "Ellos te cogen, te levantan, te cuidan y te ponen una tirita", concluyó.