Un rallador de callos, el extraño regalo de Pablo Motos a Dwayne Johnson

La afición de Pablo Motos al deporte es de sobra conocida por los espectadores de El Hormiguero, pero el presentador aprovechó la visita de Dwayne Johnson para hablar sobre su entrenamiento físico.

El actor acudió al programa de Antena 3 para presentar su última película, Black Adam, y comentó con el valenciano la gran preparación física que necesitó para interpretar el papel.

"He conseguido tener el mejor cuerpo y la mejor forma física de mi vida para ser Black Adam. He entrenado mucho y he mantenido una dieta muy estricta", comentó el actor

"Era mi oportunidad y quería darlo todo, quería estar en la mejor forma física de mi vida. Estuve trabajando durante dos años para este papel con mi entrenador personal, con el que llevo 10 años entrenando", explicó.

Y añadió que "entrenaba dos veces al día, a mí me gusta hacerlo, pero lo más difícil ha sido alcanzar la mejor forma y mantenerlo cuatro meses porque es mucho estrés para mí", aseguró.

También admitió que un día a la semana hacía el 'Día trampa', donde se saltaba la dieta y comía todo lo quería, desde hamburguesas hasta tartas: "Pero luego me sentaban muy mal", recordó.

"Toda la gente que entrena la fuerza tiene un problema con las manos, y es que le salen callos. Crecen a una velocidad absurda: ¿Cómo haces tú para quitarlos?", le preguntó el presentador a su invitado.

Johnson le contestó que era un tema complicado y le explicó que "tengo unas limas parecidas a las de las uñas, pero en grande. Si no, el callo crece y está muy áspero".

"Me gusta coger a los niños en brazos y no quiero arañarles, o darle un abrazo a mi mujer... lima y crema", comentó el actor. Motos le contó que "hay una cosa que se parece a un rallador de queso que sirve para quitarlos".

Pablo Motos y Dwayne Johnson, en 'El Hormiguero'. ATRESMEDIA

"Los rascas y cae como caspa. Te puedo hacer llegar uno", le dijo el valenciano a su invitado, que le aceptó el regalo encantado: "Me vendría muy bien", admitió el estadounidense.