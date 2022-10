Juan se marcha de 'Pesadilla en El Paraíso' antes de la expulsión "por ver a Paloma" y esta lo niega: "Es por otro motivo"

Este jueves 19 de octubre, Telecinco emitió una nueva gala de Pesadilla en el paraíso, que y se convirtió en la última para Juan Alfonso Milán como concursante. Sin embargo, no fue porque fuese expulsado por la audiencia, sino por decisión suya.

Según dijo, el modelo llevaba desde que supo que la situación con su novia, la estilista Paloma González Durántez, no estaba bien, con la cabeza fuera del concurso.

"Mi historia con Paloma es lo más importante ahora mismo. Llevo un par de días pensando y en las 48 últimas horas he tomado esta decisión. No quiero ofender a nadie, quiero que mis compañeros la respeten. No quiero ver el resultado de los votos", dijo el ya exconcursante.

"No puedo estar jugando con nominaciones, votos y hostias. Necesito salir ya. No quiero llevarme una sorpresa buena o mala con los resultados. Paloma es lo primero y por amor hay gente que entenderá que se hacen locuras. Necesito verla lo antes posible. Sería injusto que me quedase yo cuando otro compañero se quiere quedar", añadió.

Esto hizo que Israel, el otro nominado, se asegure unos días más en el concurso. En sus historias de Instagram, la estilista subió un vídeo en el que compartía su teoría: que Juan se había marchado porque sabía que se iba él, porque si realmente le importase la relación, habría tomado la decisión antes.

Según Nagore Robles, Paloma González tendría la decisión muy clara. Presuntamente habría descubierto una doble vida de su novio con una modelo, y habría decidido poner fin a la relación de manera fulminante.