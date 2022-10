Nagore asegura que Juan, de 'Pesadilla en el paraíso', ya no tiene novia: "Deberíamos decírselo"

Telecinco emitió este jueves 12 de octubre una nueva gala de Pesadilla en el paraíso, que contó con la expulsión de Gloria Camila después de que, por primera vez en el formato, la audiencia pudiese votar en las nominaciones.

Eso sí, antes de irse, la hermana de Rocío Carrasco y José Fernando le dejó un regalo envenenado a Juan Alfonso Millán: la nominación. El modelo se medirá con Israel, nominado grupal, para ver quién se queda en el concurso.

Al salir nominado, Juan se dirigió por primera vez a su novia, la estilista Paloma González, muy asidua a Mediaset... pero en el plató, varios colaboradores han afirmado que la relación se podría haber roto sin saberlo el concursante.

Juan quiere irse porque echa de menos a su novia y resulta que le ha dejado LOL #PesadillaParaíso6 pic.twitter.com/XAF8C4tUHC — GOSSIP BOY (@JuanjoCotilla) October 12, 2022

"No he tenido oportunidad hasta ahora de dirigirle unas palabras a mi novia, Paloma. Que la quiero mucho, que la echo mucho de menos, que aquí está muy duro y que no hay ningún día que no piense en ti. Espero que estés bien, que estés fuerte y que nos veremos en nada. Te quiero mucho y espero pronto estar contigo", dijo.

Lo que Juan parece desconocer es que Paloma podría no estar esperándole fuera. Así lo afirmaba Nagore Robles en plató, siendo respaldada por más compañeras. Por su parte, Marina Ruiz apuntó a que Paloma ha dejado de seguir en redes sociales a Juan y ha borrado todas sus publicaciones con él, aunque aún se pueden ver muchas de esas fotos en el perfil del modelo.