Pablo Pisa abandona el plató de 'Pesadilla en el paraíso' al ver el ardiente tonteo entre su novia, Steisy, y Dani G

Telecinco emitió este jueves 19 de octubre una nueva gala de Pesadilla en el paraíso... y la más complicada hasta la fecha para Pablo Pisa, novio de Patricia Steisy. Cada día que pasa, esta está más cerca de Dani G, extentador de La isla de las tentaciones.

Steisy y Dani G cada vez están más cerca. Aunque la concursante marcó distancias tras la visita de su novio, parece que la tensión sexual no resuelta entre ellos ha vuelto a reavivarse. Steisy decidía entonces mandar un mensaje a Pablo Pisa:

"Cariño, si me dieses permiso para echar un 'kiki' con Dani, toda esta parafernalia se acabaría ya. Yo que diferencio el sexo del amor, ¿qué más te da que un día deje de comer garbanzos y coma habichuelas?", le dijo.

Ya en ese momento, Carlos Sobera le adelantó a Pablo que no sería una noche agradable para él porque había más imágenes. "Da por hecho que Dani también quiere follar. Que haga lo que quiera, ella verá. Yo no soy ni su dueño ni su amo, y según actúe tomaré decisiones", respondió el aludido.

"Yo ya fui una vez para hablar con ella. No tengo que estar todos los días recordándole que tiene pareja. Que haga lo que le dé la gana y fuera tomaré una decisión", añadió después. A pesar de que Pablo, como es habitual, estaba guardando las formas y siendo lo más respetuoso posible, ante las preguntas y comentarios de los colaboradores mostró su descontento.

"Que me eche un pulso a ver quién folla más, que yo estoy en la calle. Es que me toca los huevos. No puede ser así. Yo no voy a la granja a decirle que me está doliendo y que encima apriete más", se quejó. Pablo Pisa también aseguró que, si Steisy se acostase con Dani G, rompería de inmediato la relación.

Después, Pisa vio las imágenes al completo. Estas mostraron a Steisy y Dani G haciendo movimientos eróticos en el río en el que suelen ducharse, chupándose los dedos el uno al otro o diciéndose continuamente lo mucho que se atraían.

Al final, se pudo ver a Steisy meterse en la cama de Dani G, y fue ahí cuando Pablo optó por abandonar el plató: "No voy a seguir con este circo. Que haga lo que quiera, que cuando salga no me va a tener", dijo, mientras recogía sus cosas y se desmicrofonaba apresuradamente.

Cabe destacar que, pocos días antes, Pablo acudió al programa para trasladarle a su novia su malestar ante el acercamiento con Dani G, que además es su amigo. Aunque la también influencer le dijo que cambiaría su actitud, poco después volvió a las andadas y en las imágenes se pudo ver claramente que era ella la más persistente en ese tonteo.

Nagore Robles, que conoce a la pareja desde hace tiempo, opinó que Steisy cometería un gran error si se permitiera perder a su novio por una mera atracción, pues Pablo le aporta "mucho amor y estabilidad". Steisy escuchó la escena y, en la siguiente conexión con el programa, apareció destrozada, sin parar de llorar y mostrando que, en la pizarra de los nominados, había puesto "Pablo, cásate conmigo".