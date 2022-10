El Gobierno desbloquea la Operación Campamento para construir 12.000 viviendas en terrenos militares

El Gobierno ha dado este miércoles un importante paso para el desbloqueo de la operación Campamento, la segunda iniciativa urbanística más importante de la Comunidad de Madrid tras Madrid Nuevo Norte. El Ministerio de Defensa y el de Transportes han firmado este miércoles en el propio terreno militar la cesión del suelo, que ocupa más de un millón y medio de metros cuadrados sobre el que se pretende construir 12.000 viviendas, de las que 7.200 (el 60%) prevén ser públicas.

"Tenemos que dar respuestas concretas y eficaces a las necesidades y a las demandas de la gente. Este es el caso", ha lanzado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que ha recordado que la firma fue uno de los anuncios que realizó en el último Debate sobre el estado de la Nación, celebrado el pasado mes de julio. "La dificultad para acceder a una vivienda digna no es un simple problema de mercado o de desajuste entre la oferta y la demanda, sino que es un problema que afecta a un derecho social reconocido y recogido en la Constitución Española", ha asegurado el jefe del Ejecutivo.

Sánchez ha recepcionado el acto junto a las titulares de Defensa, Margarita Robles; Transportes, Raquel Sánchez; y Presidencia, Félix Bolaños. No han acudido, sin embargo, ni la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso; ni el alcalde de la ciudad, José Luis Martínez-Almeida, pese a que estaban invitados. Su ausencia ha provocado las críticas de Moncloa, que lo ha señalado como "una suerte de boicot institucional". "Institucionalidad 'made in PP'", señalan fuentes cercanas al presidente. Desde el Palacio de Cibeles cuentan que los trabajos entre las administraciones son fluidos, pero que Almeida no quería salir en una foto que compete "a los ministerios".

La operación Campamento surgió en los años 80, aunque no fue hasta 2005 cuando se firmó el primer convenio entre el alcalde Alberto Ruiz Gallardón y el ministro de Defensa José Bono. Desde entonces, el Ayuntamiento ha estado negociando con el Gobierno central. La exalcaldesa Manuela Carmena quiso resucitar la Operación Campamento construyendo 11.150 viviendas en 2018. La entonces regidora anunció que se lo propondría al Ministerio de Fomento, pero sus conversaciones no llegaron a buen puerto. A finales de 2019, el Gobierno municipal retomó este desarrollo urbanístico. El delegado de Desarrollo Urbano, Mariano Fuentes (Cs), se propuso desbloquear esta iniciativa, como hizo nada más llegar al Gobierno municipal con la operación Chamartín.

En este sentido, fuentes municipales cuentan que ya se han producido hasta tres reuniones: dos a las que ha asistido Borja Carabante, delegado de Medio Ambiente; y otra a la que ha ido el propio Fuentes. "Las sensaciones son buenas", comentan. Esta colaboración es intrínsicamente necesaria para que la Operación se desbloquee y se puedan construir las 12.000 viviendas anunciadas, de las que el 60% serán públicas.

Este montante está incluido en el plan de 100.000 viviendas cuya construcción prevé impulsar el Gobierno en los próximos años. No obstante, fuentes del Ministerio de Transportes no avanzan ninguna fecha concreta para la aprobación del plan urbanístico pertinente ni la consecución de licencias. Eso sí, desde el Ayuntamiento apuntan a que las obras podrían comenzar a principios del próximo año 2024.