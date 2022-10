A partir de qué edad se empezará a vacunar contra el virus del papiloma humano en niños en Sevilla

El virus del papiloma humano (VPH) es una de las enfermedades de transmisión sexual más frecuentes. Según la Asociación Española de Patología Cervical y Colposcopia, puede infectar la piel y las mucosas, y se han identificado más de 200 tipos diferentes, de los cuales cerca de 40 pueden infectar la mucosa genital y anal de ambos sexos.

En este sentido, ya son cuatro las comunidades autónomas que han decidido vacunar contra el virus del papiloma humano también a los varones, y no solo a las mujeres como hasta ahora. A Cataluña, Comunidad Valenciana y Galicia se suma Andalucía, tal y como ha anunciado este lunes el presidente de la Junta, Juanma Moreno.

Para varones a partir de los 12 años de edad

Uno de los riesgos es que un gran porcentaje de las personas que padecen una infección por VPH tienen el virus silente, esto es, no presenta síntomas durante meses e incluso años. No obstante, un pequeño porcentaje de las personas padece la infección a lo largo del tiempo porque su sistema inmune no consigue erradicarla. Una persistencia que puede dar lugar a lesiones e incluso a la aparición de cáncer.

Andalucía incorporará la vacunación contra el virus en varones a partir de los 12 años de edad desde el próximo 1 de enero de 2023. Durante la inauguración de la rehabilitación integral del antiguo Hospital de Andújar (Jaén), el presidente de la Junta ha asegurado que la sanidad es "una de las prioridades" del gobierno autonómico y, por ello, ampliarán la vacunación contra el VPH.

"Lo hacemos porque queremos hacer un calendario vacunal lo más amplio y extenso posible en Andalucía y hacerlo como lo estamos haciendo, de forma progresiva, y atendiendo a las patologías que estamos encontrando", ha destacado.

La vacuna servirá para prevenir las enfermedades que produce este virus en varones y para evitar su transmisión. "Supondrá un ahorro de 345 euros por cada niño vacunado a las familias andaluzas", ha indicado Moreno.