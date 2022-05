Hay una creencia errónea que relaciona el virus del papiloma humano directamente con las mujeres. Quizá las cifras tienen algo que ver: según la OMS, es la causa del 99% de casos de cáncer de útero en el mundo, de ahí que en poblaciones como España el sistema sanitario de salud sólo incluya la vacuna a las adolescentes y a algunos grupos de riesgo. Cataluña, sin embargo, se desmarcó hace unos días de esta estrategia al anunciar que a partir de septiembre se convertirá en la primera comunidad que vacune también a los niños, porque el VPH no es sólo cosa de mujeres, tal y como recuerda a este medio la ginecóloga Carmen Yelo, del MD Anderson Cáncer Center. "Se calcula que el 80% de la población ha tenido contacto con el virus en algún momento de su vida sexual", explica. "Se piensa que es un problema solo de las mujeres, pero no, es un problema de todos".

Cataluña anunció hace unos días que va a ser la primera comunidad que va a vacunar también a los niños. ¿Por qué es importante que se les vacune a ellos? Lo que se ha estado haciendo hasta ahora en este país es vacunar solo a las niñas, que es el 50% de la población, y a un pequeño porcentaje en los grupos de riesgo. Vacunando a los niños se ha visto que la protección es mucho más amplia y así es más posible la erradicación de todas las enfermedades derivadas del VPH. Es la estrategia que deberíamos seguir y la que se ha probado muy efectiva en países que hablan incluso de erradicar el cáncer de cuello de útero.

¿Qué países son esos? Australia o Suecia, por ejemplo, llevan varios años vacunando a niños y niñas, y han demostrado que al llegar a la edad adulta no tienen tantos problemas como nosotros y probablemente lleguen a la erradicación incluso antes de 2030, que es el objetivo de la OMS.

¿En ellos se manifiesta de la misma manera que en las mujeres? No se manifiesta como en las mujeres porque no tienen un test de cribado validado como es la citología para las alteraciones del cuello del útero, pero sí que pueden tener enfermedades.

Por ejemplo. Bueno, pueden ser benignas, como son los condilomas, de hecho las verrugas genitales son incluso más frecuentes en los hombres que en las mujeres, o malignas. Aunque son menos frecuentes que el cáncer de cuello de útero, existen, como puede ser en mucosa oral y mucosa de vías altas o de cáncer de pene, ya que el VPH se relaciona con lesiones en todas las mucosas que están implicadas en el contacto sexual.

¿A qué porcentaje de población afecta este virus? El 80% de la población se calcula que ha tenido contacto con VPH en algún momento de su vida sexual, pero aún así hay que perderle el miedo al virus porque es superfrecuente. Es la infección sexual más prevalente. Nuestro sistema inmune es capaz de luchar contra él, aunque en un porcentaje se vaya a hacer persistente. En esos casos va a empezar a causar lesiones y si no hacemos nada con ellas pueden malignizar. Es verdad que en las mujeres es más conocido porque tienen cribados validados, pero igual que lo tienen las mujeres lo tienen los hombres puesto que el contagio es únicamente sexual.

¿Cómo funciona? Lo normal es que se elimine de manera autónoma, pero a veces tarda bastante, incluso periodos de unos dos años, que es la media. En algunos casos, incluso, puede quedarse en estado de latencia y que dé problemas más adelante al reactivarse.

¿A qué se refiere? Vemos que en algunos casos el test ha salido negativo y en un periodo de tiempo posterior el paciente vuelve a positivizar. No se sabe si son reinfecciones, porque al seguir teniendo vida sexual te puedes reinfectar, o reactivaciones de algo que se había quedado ahí latente.

¿Una persona se puede infectar con varias cepas al mismo tiempo? Por supuesto. Lo importante no es buscar el numerito de la cepa, lo importante es saber si son de alto o bajo riesgo de progresión de lesiones porque es lo que nos va a marcar la actitud clínica. A veces se transmite un poco de miedo a la población, las pacientes se obsesionan con ver el serotipo, porque al final siempre se va a vincular al contagio sexual, es un poco tema tabú y a la gente le genera incertidumbre, pero esto no hay que tratarlo como algo diferente a cualquier otro virus. Buscamos identificar si son de alto o bajo riesgo y si son los serotipos 16 y 18, que son los que han demostrado mayor riesgo de lesiones malignas.

CARMEN YELO Ginecóloga en el MD Anderson Cancer Center

¿Cómo se detecta? ¿Con la citología es suficiente? La citología sirve para detectar si ya hay una lesión que ha causado el virus, pero hay un test de VPH que se hace de la misma manera que la citología, con una toma cervical, para conocer el estado de infección, que no es importante per sé, lo importante es si esa infección causa o no lesión. Al final se trata de una infección vírica que en un amplio porcentaje de los casos se va a curar sola. El problema es ese 20% que puede dar lugar a lesiones que en principio son premalignas. Si no hiciéramos nada con ellas, un porcentaje pequeño de los casos evolucionaría en enfermedades muy graves como es el cáncer de cuello de útero. Es una enfermedad muy poco frecuente pero que sí que tiene una mortalidad muy alta.

¿En qué porcentaje es causa directa del cáncer de útero? El 90% de los cánceres de cuello de útero están causados por VPH. Es el agente causal conocido. También es verdad que hay cánceres de cuello de útero no dependientes del VPH, pero es un pequeño porcentaje, en torno a un 10%. Y, luego, hay otro tipo de cánceres, aunque en un menor porcentaje, que fundamentalmente implican las mucosas genitales y las orales, faringe... lo ven mucho los otorrinos.

¿Cáncer de faringe... por el VPH? Sí, sí. De hecho, se está viendo un auge. Más que cáncer de pene, porque es muy poco frecuente, cánceres de otorrinolaringología, de lengua, de laringe... de todas esas mucosas que también están implicadas en todo el acto sexual. Se está viendo un aumento de la incidencia de este tipo de lesiones.

¿Y se cree que es causado por esto? Está demostrado que un porcentaje de casos está causado por esto. Por eso, el camino que ha marcado Cataluña es el camino a seguir si queremos erradicar fundamentalmente el cáncer de cuello de útero, pero un montón de otras lesiones que pueden afectar tanto a niños como a niñas.

Hay mucho desconocimiento sobre el sexo oral y el VPH. Sí, y pensamos que solo es un problema de las mujeres y es un problema de toda la población en tanto en cuanto tengan una vida sexual activa o hayan tenido en algún momento. No se relaciona con promiscuidad ni con más número de parejas sexuales. Con haber tenido vida sexual activa, tu riesgo de haber estado expuesto es hasta del 80%. Lo raro es no haber tenido contacto con VPH si has tenido vida sexual activa.

¿Cómo podemos protegernos? La estrategia de protección más inteligente es estar vacunados y como prevención secundaria utilizar preservativo, que nos va a proteger de todas las ETS, aunque no al 100% del VPH, porque siempre hay contacto de mucosas aunque esté el preservativo bien utilizado, pero es la última estrategia.

¿Qué nivel de protección ofrecen las vacunas? Hay tasas de protección contra los serotipos que vacunan de hasta el 90%, incluso más en algunas series. El problema que tienen las vacunas es que ahora mismo en el mercado hay tres tipos: Cervarix, la vacuna bivalente, que cubre dos serotipos; Gardasil 4 o tetravalente, que cubre 4 serotipos; y Gardasil 9 o nonavalente, que cubre nueve serotipos. Depende de las comunidades se aplica una u otra, pero desgraciadamente en Madrid se está administrando la primera, la que solo cubre el serotipo 16 y 18, que es verdad que son los más importantes y son los que tienen más riesgo de que las lesiones que causan progresen, pero lo normal es vacunar con lo mejor que tengas. En el ámbito privado recomendamos la nonavalente.

Aún así, ninguna de las vacunas protege frente a todas las cepas del virus que existen. No, pero está demostrado que por protección cruzada, como los virus se parecen tanto entre sí, bastaría con la nonavalente o al menos la tetravalente. Es verdad que la bivalente se queda un poco escasa, pero es mejor que nada.

Una persona que hace años se vacunó con Cervarix porque era la única que había, ¿tiene sentido que ahora lo haga con Gardasil 9? No está contraindicado, pero no se ha visto que tenga mucho más beneficio por la protección cruzada. Aunque solo estés vacunada contra 16 y 18, solo por la similitud eso ya te confiere una protección suficiente como para que no tengas riesgo de malignización de lesiones.

Además de la vacunación a toda la población, ¿en qué más se debería mejorar? La OMS quiere hacer al menos dos pruebas de VPH a lo largo de la vida, a los 35 y 45 años. Todo esto depende de las comunidades autónomas en el sistema de ámbito público de salud. La idea es que esto se implante, que el test de VPH sustituya a la citología, pero ahora mismo todo está en revisión. Se está viendo a ver cómo se aplica.