Drew Barrymore explica por qué no ha tenido sexo desde 2016

Es una opción como otra cualquiera, si bien es verdad que viniendo de alguien que lleva tantos años en la jet set hollywoodiense sorprende bastante. Aún así, Drew Barrymore no ha tenido ningún problema a la hora de confesar que lleva mucho tiempo sin tener sexo pero que no es algo que le preocupe especialmente porque ya no es básico en su vida.

La intérprete de 47 años ha escrito un extenso post en su blog para explicar cuál es su actividad sexual. Y lo hace comenzando por una anécdota reciente. "El otro día llegué a un entrenamiento y una mujer me dijo: 'Oye, te pareces a Drew Barrymore, excepto que tú pareces tener bienestar mental y además... ella odia el sexo'", rememora la actriz, que achaca dicho comentario a lo que aseguró recientemente sobre Andrew Garfield.

"A mis casi 48 años mis sentimientos sobre la intimidad son muy distintos a los que tenía antes. Mis padres no fueron modelos a seguir y desde muy pronto me relacioné con la gente con maneras de adulta buscando compañía, validación, emoción, placer, hedonismo, diversión y aventuras", rememora Barrymore, que admite que, si quiere ser positiva, eso le dio "una vida muy rica y plena".

Pero tras "dos hijas y una separación" se ha vuelto "cautelosa" y encara sus años de otra manera: "Sé que mi vida no incluye a un hombre ni lo ha hecho durante un tiempo". La actriz, que se separó en 2016 de Will Kopelman, su marido y padre de sus dos hijas, Olive y Frankie, no precisa de sexo.

"Desde que entré en la vida de madre soltera no he podido tener una relación íntima. He tenido el honor y el placer de trabajar en mí misma y aprender qué es criar a tus hijas, algo nuevo que no tuve nada claro mientras yo crecía", agrega, así como ha sido "un aprendizaje con muchas curvas en el camino".

Por eso cree que ahora está en otro momento de su vida y aunque no descarta, "en un futuro cercano" una relación, hoy por hoy se ve muy bien como está. "No soy una persona que necesite sexo. Soy alguien que está comprometida al cien por cien con fomentar cómo se supone que las niñas, mis hijas y yo misma como mujer debemos funcionar en este mundo", explica.

Si bien aplaude quienes salen de una relación y se embarcan en otra, Drew cree que eso "no funciona" con ella. De ahí que tras su separación sintiese la necesidad de "permanecer célibe y en una especie de estado de luto por la pérdida de un núcleo familiar que juré que mantendría para mis hijas".

Algo de lo que ahora se siente orgullosa, aunque eso haya provocado entender tanto que "requería tiempo" como que su "punto de vista sobre el sexo" haya "cambiado totalmente". Y aunque lo parezca por sus palabras no odia el acto íntimo, sino que ha llegado a "la epifanía de que el amor y el sexo no son lo mismo, simplemente".