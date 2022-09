A Drew Barrymore no le impresiona el celibato de Andrew Garfield: "Pasar seis meses sin sexo no es gran cosa"

Cual si del Casto José se tratara, Andrew Garfield decidió abstenerse durante seis meses de los placeres de la carne (entre otras renuncias) antes de trabajar con Martin Scorsese interpretando a un misionero en Silencio. Y, si bien leer acerca de esta piadosa mortificación puede darle dolor en los bajos a más de uno, también los hay que no se dejan impresionar por ella. Como Drew Barrymore, sin ir más lejos.

"Lo de abstenerse del sexo lo pillo: yo hice eso desde que cumplí los 20, ¿vale?" ha comentado la actriz en su programa de TV The Drew Barrymore Show (vía Variety). "¿Pasa algo conmigo si digo que seis meses no me parecen mucho tiempo? Es como 'Ah, vale", añade.

Ross Matthews, el copresentador del show, remachó la conversación en tono jocoso: "¡Ya tenemos titular! Drew puede pasar seis meses [sin sexo] y no es para tanto".

Por suerte para la autoestima de Garfield, Barrymore decidió no echar más sal a la herida. Porque aquel había hablado acerca de su período de castidad defendiendo a los llamados 'actores del método', algo que a la actriz le parece muy respetable.

"Lo he hecho en algunos proyectos", señaló Barrymore. "Cuando rodé Grey Gardens, la película en la que interpretaba a un personaje real, Edie Beale, estaba tan nerviosa que no charlaba con la gente del plató, sencillamente me quedaba en mi personaje".

Asimismo, Barrymore mencionó a Christian Bale y Matthew McConaughey como actores 'del método' a los que admira. Nos queda por saber, eso sí, si alguno de ellos se ha resistido a la concupiscencia por el bien de su arte.

