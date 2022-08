Andrew Garfield: "Ser un actor 'del método' no es ser un gilip*llas"

Entre las ideas de bombero de Lady Gaga o Jared Leto y los denuestos de compañeros de profesión como Mads Mikkelsen, está claro que ser un actor 'del método' está bastante devaluado hoy en día. O, al menos, se cotiza mucho más a la baja que cuando Marlon Brando, Robert De Niro o Al Pacino representaban esa tendencia.

Sin embargo, el empeño por sumergirse hasta el final en la psique de los personajes sigue teniendo defensores. Como Andrew Garfield, sin ir más lejos: el actor de The Amazing Spider-Man ha defendido las ideas de Stanislavski y Strasberg en una entrevista con WTF Podcast (vía The Playlist).

"Hay un montón de ideas equivocadas acerca de lo que significa ser un actor 'del método", afirmó Garfield. "No se trata de ser un gilipollas con todo el mundo en el plató. Se trata solo de vivir de forma creíble bajo circunstancias imaginarias".

A juzgar por sus palabras, Garfield no es de esos intérpretes que siguen metidos en el personaje hasta grabar el audiocomentario del dvd. Según afirma, ser 'del método' no excluye cosas como "portarte bien con el equipo, ser una persona normal, ser capaz de salirte del personaje cuando lo necesitas y permanecer en él cuando quieres".

"Me molesta esta idea de que la actuación 'del método' es una puta chorrada", añade Andrew Garfield, tal vez pensando en las palabras al respecto de Mads Mikkelsen. "Creo que, si dices que es una chorrada, no sabes lo que es, o que has trabajado con alguien que afirmaba ser un actor 'del método' sin serlo en absoluto".

"También es algo muy privado", prosigue el actor. "Es un proceso creativo: no quiero que la gente vea las putas tuberías de mi váter. No quiero que vean cómo fabrico la salchicha".

Pese a estas últimas palabras, Garfield da algunos detalles acerca de su trabajo en Silencio, donde interpretó a un jesuita a las órdenes de Martin Scorsese. "Hice un montón de ejercicios espirituales todos los días, creé nuevos rituales para mí mismo. Me mantuve célibe durante seis meses y ayuné un montón porque Adam [Driver] y yo teníamos que perder un montón de peso, de todas maneras".

