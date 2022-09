Nada de azúcar, pero drogas sí: Drew Barrymore habla sobre su difícil infancia

Es de sobra sabido, porque ella misma lo ha contado en más de una ocasión, que sus adicciones empezaron de muy joven, apenas alcanzadas las dos cifras de edad, pero lo que Drew Barrymore no había contado es que mientras que sus padres le permitían beber alcohol, fumar marihuana o esnifar cocaína desde muy joven (a los 13 años ingresó en una clínica de desintoxicación), había algo que no permitían: el azúcar.

La actriz de 47 años, en el nuevo capítulo de su podcast, Drew's News, en el que habla con su amigo, el también intérprete Rob Lowe, ha dado a conocer que, tras saltar a la fama con menos de diez años por películas como E.T. El extraterrestre u Ojos de fuego, sus progenitores se pusieron muy estrictos con que no aumentase de peso para que la siguieran llamando desde los estudios de Hollywood. Por eso tenía que comerla a escondidas.

Fue el actor de Rebeldes o El ala oeste de la Casa Blanca quien comenzó hablando, ya que él tiene dos hijos, de lo peligrosos que son esos padres actuales que se consideran realfooders y prohíben terminantemente a sus hijos comer ni un gramo de azúcar.

"Siempre he sabido que hay problemas [en una casa] cuando un niño me viene y me dice: 'Mis padres no me dejan tomar azúcar'. Es que sé que me voy a encontrar a ese niño casi inhalando azúcar. Tan sencillo como eso. Hay que echarle un ojo a ese niño que te dice que sus padres no le dejan comer azúcar. Vigilarlo", ha opinado el actor, a lo que inmediatamente respondía Barrymore.

"Totalmente de acuerdo. Mi madre no me dejaba comer azúcar. Studio 54 [la mítica discoteca neoyorquina a la que iba siendo todavía una niña] y la hierba y el alcohol les parecía bien, pero no me dejaban ni tocar el azúcar. Pero yo lo hacía, me comía el chocolate a escondidas, en el armario", ha confesado Barrymore.

"Todos los demás hábitos podía hacerlos a la vista [de todos], pero el azúcar era algo que solo podía hacer en el armario", ha añadido la actriz, quien recientemente le confesaba a Howard Stern lo que pensaba hoy en día de su madre, Jaid Barrymore, tras 30 años de terapia.

"Estoy segura de que ha vivido con muchísima culpa durante años, porque había creado un monstruo, pero luego me da la sensación de que también ha vivido con mucho dolor porque tampoco le he hablando durante un largo período de tiempo", explicó