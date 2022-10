José Ignacio Conde-Ruiz, economista: "Si todo el margen fiscal se lo comen las pensiones, ¿qué espacio queda para educación o I+D?"

José Ignacio Conde-Ruiz es uno de los mayores expertos en el sistema de pensiones de España. Catedrático de Economía y subdirector de la fundación Fedea, forma parte también del Consejo Asesor de Asuntos Económicos, el 'consejo de sabios' que asesora a Nadia Calviño en asuntos económicos. Anteriormente, ejerció como director general de Política Económica entre 2008 y 2010 bajo el Gobierno de Zapatero y participó en el grupo de expertos que diseñó en 2013 el ya derogado factor de sostenibilidad de las pensiones impulsado por Rajoy.

Ahora, ha publicado junto a Manuel Díaz Mendoza una propuesta para revalorizar las pensiones que pasa por subirlas por encima de la inflación a las rentas más bajas y por debajo a las más altas, aunque garantizando que ninguna perderá poder adquisitivo a medio plazo. Una medida que, según sus cálculos, permitiría ahorrar al Estado más de 6.000 millones en comparación con la actualización total con el IPC que pretende el Gobierno y que, además, sería "más justa" para los jóvenes, según cuenta a 20minutos.

Sostiene que subir todas las pensiones con el IPC puede ser dañino para la economía. ¿Por qué?​Cuando se creó el mecanismo de revalorización de las pensiones, nadie pensó que se llegaría a la situación actual. Yo nunca pensé que pudiera volver a ver inflaciones de dos dígitos. En esta situación parece razonable que las pensiones más bajas, que son las que peor lo están pasando, suban incluso más que la inflación. Proponemos que estas suban un 11% y que el resto de pensiones suban un poco menos, pero con un compromiso de recuperación gradual del poder adquisitivo. O sea, lo mismo que se le pide a los salarios: que la subida no sea automática para evitar los efectos de segunda ronda. En todo caso, subir las pensiones con la inflación es una buena medida en un sistema de pensiones. Esto tiene que quedar claro desde el primer momento. Nuestra propuesta va dirigida a una situación de excepcionalidad como la actual. En circunstancias normales, nunca habríamos planteado algo así.



Pero desde el Gobierno rechazan cualquier fórmula que no sea una revalorización completa de todas las pensiones...Creo que el Ministerio de Seguridad Social no llega a tener en cuenta que la situación actual no es una situación normal, es una situación excepcional y, por tanto, requiere tener unas reglas específicas. Tenemos una economía que acaba de salir de la pandemia. Ahora nos golpean los efectos económicos de una guerra injusta. Nos encontramos ahora una inflación completamente desorbitada, no vista desde hace 40 años.

La oposición tampoco cuestiona abiertamente la revalorización del Gobierno. ¿Cree que su propuesta es viable en este entorno político?Yo creo que sí que es viable políticamente. Primero, porque más de la mitad de los pensionistas va a estar mejor que con la propuesta del Gobierno. Estamos hablando de subir un 11%, y el Gobierno ha aprobado un 8,5%. Y lo segundo es que te permite, por así decir, ahorrar en torno a 6.000 millones de presupuesto. Puedes hacer varias cosas con ese ahorro, puedes amortizar deuda pública en una situación en la que los mercados financieros están empezando a tener dudas, están subiendo los tipos de interés, etcétera. Por lo tanto, te puede ayudar a aliviar esta carga de deuda pública.

En Fedea defienden que su propuesta es "más justa para los jóvenes". ¿Por qué?Porque son ellos los que tienen que pagar la deuda pública. A lo mejor, gracias a nuestra propuesta, podría haber más margen para poder gastar más en aquellas partidas que vendrían mejor a los jóvenes. No se trata de enfrentar a mayores y a jóvenes, como algunos pretenden hacer; se trata de entender que si todo el espacio fiscal futuro se lo comen las pensiones, ¿qué margen va a quedar para poder hacer políticas que fomenten el crecimiento largo plazo? Estamos hablando de educación, de lucha contra el cambio climático, I+D... Políticas que pueden hacer que la economía española crezca más. Creo que al final todos salen ganando con esta propuesta, porque es más justa intergeneracionalmente, se ajusta a la situación de excepcionalidad que vivimos y lo único que se está haciendo es pedirles a los pensionistas que ganan más que pospongan la subida.

Más allá del sistema, ¿cree que habría que adoptar alguna política para potenciar salarios de los jóvenes para garantizar la sostenibilidad de las pensiones?Hay gente que cree que el problema de las pensiones viene ocasionado solamente por los salarios. Y los salarios responden al modelo productivo, pero realmente lo que está pasando con las pensiones no tiene que ver. Evidentemente, cuanto más gente haya y mejores salarios tengas, mejor, pero el sistema estaba diseñado para una longevidad determinada y esta longevidad se ha disparado. El sistema está pensado para una esperanza de vida que, gracias a Dios, ha mejorado, pero tienes que adaptarlo a esa demografía. Si no lo haces, al final lo que estás haciendo es condenar a que todo el espacio fiscal se lo acaben comiendo las pensiones, sin dejar hueco para otras políticas que van destinadas a jóvenes o a crear crecimiento a largo plazo.

El ministro Escrivá sostiene que con el mecanismo de equidad intergeneracional y el resto de medidas que negocia el Gobierno serán suficientes para garantizar la sostenibilidad del sistema. ¿Lo cree así?No es que no lo considere yo, es que ellos mismos, con el programa que enviaron a Bruselas (el ageing report) no lo creen así. Antes de hacer la reforma, el Gobierno entregó un documento en el cual se establecía que si te cargabas el factor de sostenibilidad y se actualizaban las pensiones con el IPC, esto iba a suponer un déficit estructural del sistema 3,6 puntos de PIB en 2050. Si a esto le añades los cinco puntos de déficit estructural que hay, más o menos, actualmente en España, de aquí al 2050 vamos a tener una brecha de ingresos y gastos casi de entre ocho y diez puntos de PIB, lo cual es una barbaridad. No es que lo diga yo, es pura aritmética. No seamos hipócritas. Si miras las proyecciones de población del INE, ahora hay potencialmente tres personas para pagar una pensión. En 2050 habrá una y un poquito de otra. ¿Crees que una persona y un poquito de otra va a pagar lo mismo que están pagando ahora entre tres? Evidentemente, no va a ocurrir. El sistema tiene que adaptarse a esta nueva realidad demográfica. Pero son dos debates distintos [el de la revalorización de las pensiones en 2023 y la reforma estructural a medio plazo]. Yo no quiero que la gente piense que quiero congelar las pensiones para poder pagarlas.

¿Hay alguna fórmula para garantizar que el sistema es sostenible a futuro que no pase por que los pensionistas pierdan poder adquisitivo?Yo quiero que las pensiones estén protegidas frente al poder adquisitivo, porque me parece una propiedad buena en un sistema de pensiones. Me parece injusto que una persona se jubile y cada vez pueda comprar menos. Creo que las pensiones sí tienen que mantener garantías de su poder adquisitivo, lo único que hay que hacer es adaptar el sistema para poderlas pagar, pero eso debe prevalecer. Y no creo que la forma de pagarlas sea que pierdan sistemáticamente poder adquisitivo: esa solución es superinjusta.

Con los detalles que ya conocemos, ¿cree que Bruselas dará el visto bueno a la reforma que plantea el Gobierno?No lo sé, no soy tan experto en los fondos europeos para saber el timing de Bruselas. Entiendo que habrán hecho sus cálculos para empezar a apretar seriamente después de las elecciones. Pero me da un poco de rabia que siempre tenga que venir Bruselas a decirnos lo que es lo obvio. A mí, en el fondo, me importa poco lo que diga Bruselas, yo esto lo digo por mí mismo. Si veo el futuro y veo que cuando esté jubilado va a haber una persona para pagarme la pensión, sé que cuanto antes ajustemos, mejor.