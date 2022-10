Abascal, sobre las acusaciones de excargos en Salvados: son "garbanzos negros" que "van a programas del enemigo a atacar a Vox"

"Gente muy resentida", "arribistas", "garbanzos negros", "fanáticos". Así se ha referido el presidente de Vox, Santiago Abascal, a los excargos del partido que denunciaron este domingo irregularidades internas en el funcionamiento de la formación política en el programa Salvados de La Sexta, al que ha calificado como un "programa de difamación". "Van a programas del enemigo a criticar y atacar a Vox", ha afirmado este lunes el dirigente en referencia a las voces críticas en una entrevista en Telecinco.

Abascal ha respondido de esta manera a las acusaciones de varios exmiembros contra Vox. En concreto, el ex vicepresidente primero y portavoz nacional de Vox, Juan Jara, acusó este domingo al partido de funcionar como "un chiringuito de y para Abascal". Según Jara, las reuniones de dirección eran "escasas, no había actas, nada quedaba en el papel", acusaciones que Abascal ha negado y ha atribuido a "arribistas" resentidos por no "alcanzar al poder". El ex presidente provincial de Vox en Toledo, Luis Miguel Núñez, también apuntó a la opacidad de la financiación y narró irregularidades como la exigencia de ingresar a la dirección nacional la asignación municipal o el fraccionamiento de lo recaudado con la venta de merchandising para hacerlo pasar por donaciones.

En la misma línea, el exportavoz de Vox en Barcelona, Fernando Moya, afirmó que el partido abrió la puerta a "neonazis" para obtener financiación. "Es muy difícil controlar quién entra en un partido nuevo", se ha defendido Abascal, que ha añadido que cuando hay "garbanzos negros" como los que van a "programas del enemigo".

