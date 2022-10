Iker Jiménez carga contra las activistas que lanzaron sopa a un cuadro de Van Gogh: "Hay que ser cateto"

El presentador Iker Jiménez ha criticado duramente el ataque cometido este pasado viernes por dos activistas de la organización Just Stop Oil, que lanzaron sopa de tomate sobre el cuadro de Los girasoles, de Vincent Van Gogh, expuesto en la National Gallery de Londres.

Las manifestantes, que llevaban camisetas con el nombre de su organización, arrojaron dos latas de sopa de tomate de la conocida marca Heinz sobre la conocida obra del artista neerlandés, se arrodillaron frente a la pintura y pegaron sus manos a la pared. Aunque no llegaron a dañarla, ya que estaba cubierta por un vidrio, sí mancharon algunas zonas del marco dorado del cuadro.

"¿Qué vale más, el arte o la vida? ¿Vale más que la comida? ¿Vale más que la justicia? ¿Qué nos preocupa más, la protección de una pintura o la protección de nuestro planeta y la gente? La crisis por el coste de la vida es parte del coste de la crisis del petróleo", denunció en alto una de las activistas.

Tras estos hechos, el presentador de Horizonte no ha podido evitar comentar lo ocurrido a través de un directo en su canal de Youtube. "Me quedo sin palabras, me mandaban estas imágenes hace unos minutos y no me lo puedo creer", ha dicho.

Jiménez ha criticado este tipo de ataques con todos los insultos posibles: "Hay que ser cateto, hay que ser idiota, hay que ser imbécil, hay que ser desnortado, hay que ser obtuso, hay que ser mediocre, hay que ser enemigo de lo más grande que tiene la humanidad, que es su capacidad de hacer arte... Hay que ser gilipollas integral, hay que ser mamarracho... No sé qué más adjetivos podéis poner".

"Hay que ser cateto": Iker Jiménez, sin piedad, y se queda corto, contra las "energúmenas" del cuadro de Van Gogh #cuartomilenio @navedelmisterio pic.twitter.com/75ayycTtdf — TVMASPI (@sebas_maspons) October 16, 2022

El periodista ha mostrado las imágenes del momento del lanzamiento de la sopa de tomate sobre el cuadro. "Tú fíjate, esto es el ecologismo... Y por eso atacan a Los girasoles de Van Gogh, deben de hacer mucho daño Los girasoles", ha comentado con ironía.

"Pues este es el mundo en el que vivimos también, donde algunas personas hacen este tipo de acciones porque todo depende del impacto", ha lamentado Iker Jiménez.