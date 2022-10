Hacienda niega que se hayan congelado los fondos europeos para España y no duda que recibirá el tercer desembolso

El Gobierno ha negado este viernes que Bruselas haya congelado los fondos europeos 'Next Generation EU' para España y ha remarcado que no tiene "ninguna duda" de que recibirá el tercer desembolso de 6.000 millones procedentes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. Según han señalado fuentes del Ministerio de Hacienda, España está "en plazo" para solicitar dicho desembolso, algo que aún no ha ocurrido pero que se prevé que suceda antes de final de año.

Tras la información publicada por Bloomberg este viernes sobre que España no ha logrado establecer un nuevo sistema de auditoría de los fondos y que, por ello, no podrá obtener fondos adicionales hasta que se alcance el hito, Hacienda ha negado que se hayan congelado los fondos y ha defendido que están aplicando sistemas de información y trazabilidad desde el primer momento, en colaboración con todas las administraciones.

El Ministerio que encabeza María Jesús Montero ha reconocido que se trata de un proceso complejo, ya que la descentralización de la gestión de los fondos es un elemento que añade complejidad al proceso. Por este motivo, desde Hacienda aseguran que el diálogo con las autoridades europeas es "fluido y constante" y la Comisión Europea es conocedora de que España está trabajando, en colaboración con la Agencia Tributaria, en las mejoras de los sistemas de información.

Cabe recordar que este sistema de auditoría se recoge en el hito 173 ("Sistema de Información Integrado del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia"), que estaba comprometido para el tercer trimestre de 2021. Aunque el hito está validado por Bruselas, se dejó un plazo de hasta nueve meses para solventar algunas de las deficiencias detectadas.

El Gobierno prepara la nueva solicitud de 6.000 millones

Según ha confirmado el Gobierno, se está preparando ya la solicitud de los 6.000 millones correspondientes al tercer desembolso de los fondos europeos 'Next Generation EU', que estará ligado al cumplimiento de 29 hitos y objetivos (20 reformas y 9 inversiones).

Hace unas semanas, la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, aseguró que la solicitud se presentará "en fechas similares" a las del año pasado (sobre el mes de noviembre) y afirmó que ya están en marcha y se han dado "todos los pasos necesarios" para cumplir con esos 29 hitos y objetivos.

A finales de julio de este año, el Tesoro español recibió 12.000 millones de euros vinculados al segundo desembolso del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia por el cumplimiento de 40 hitos y objetivos (31 hitos y 9 objetivos) a lo largo del segundo semestre de 2021, siendo una de las claves más relevantes para la llegada de recursos la aprobación de la reforma laboral.

En total, España ha recibido ya más de 31.000 millones de los fondos 'Next Generation EU' tras haberse completado ya la prefinanciación y los dos primeros pagos de las transferencias asignadas al país. España ha sido así el primer país en presentar y recibir estos dos desembolsos, lo que implica haber cumplido satisfactoriamente 83 hitos y 9 objetivos.

Adenda al Plan de Recuperación

De cara a los próximos meses, el Ejecutivo prevé presentar la adenda al Plan de Recuperación y aprobarla antes de que acabe el año para movilizar los 7.700 millones de euros de transferencias adicionales asignadas a España y los más de 84.000 millones de euros en préstamos.

La intención es dedicar las transferencias adicionales a "reforzar" los Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica (Perte), que son un total de once, aunque asumen que "si hay que hacer un nuevo perte, se hará". Para ello, se ha dispuesto en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2023 unos 4.789 millones de euros procedentes de los créditos de 'Next Generation EU', que se incluirán en dicha adenda.

Además, se han presupuestado 4.753 millones procedentes de las transferencias adicionales asignadas a España de los fondos europeos el pasado mes de julio, que en total ascienden a 7.700 millones de euros. En total, las inversiones previstas en los PGE de 2023 para el Plan de Recuperación ascenderán a 25.156 millones de anualidad. Esto lo suman entre el Plan de Recuperación, el React-EU y la adenda del Plan.