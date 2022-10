El emotivo vídeo de despedida a 'Spiriman': "Aún no te deberías ir, nos queda tanto por hacer..."

El médico y defensor de la sanidad pública Jesús Candel, conocido como 'Spiriman', ha muerto en la jornada del pasado jueves a los 46 años a causa de un cáncer de pulmón, una noticia que ha causado dolor entre sus más cercanos.

Uno de ellos es su amigo y compañero en la lucha contra el cáncer, Javier Cánovas. El director de Fundación Unidad de Apoyo a Pacientes Oncológicos (UAOP) colaboraba con Candel en la Asociación Justicia por la Sanidad, fundada por este. A través de sus redes sociales, no ha dudado en mostrar la lástima que le da despedirse de su gran amigo.

"Joder Jesus, qué putada me has gastado. Aún no te deberías ir, nos queda tanto por hacer juntos y por ayudar a tantos que no sé si voy a poder hacerlo sin ti". Con estas palabras, Cánovas inicia su personal despedida en Facebook, junto al vídeo que dura algo menos de dos minutos. "¿Cómo quieres que este a tu altura?", se lamenta el también paciente de cáncer.

"A veces dudo de poder solo"

"Me queda tanto por aprender, que a veces dudo de poder solo", continúa Cánovas. En el vídeo, se suceden distintas imágenes de 'Spiriman' acompañado de gente en una manifestación por la sanidad pública, trabajando en el hospital o haciendo senderismo.

Además, Cánovas utiliza un apelativo muy cariñoso, que posiblemente utilizaría en sus conversaciones con 'Spiriman': "tu calvito del alma". Como se si dirigiera directamente al médico fallecido, Cánovas le dice que esté "tranquilo", ya que su legado estará con él a salvo y se compromete a trabajar "con más fuerza que nunca".

"Jesús, estés donde estés, te quiero tela y lo sabes, ayúdame a seguir en la lucha contra este puto cáncer que se lleva lo mejor. Sé que me vas a ayudar, ya te estoy echando de menos cabronazo". Así concluye el texto que acompaña al vídeo, en cuyas últimas imágenes se ve a un 'Spiriman' feliz, corriendo en medio del monte y tumbado mirando al mar.