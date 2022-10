Muñoz acusa a la Junta por la pérdida del vuelo a Nueva York y el PP lo achaca a la "incompetencia" del alcalde

La nueva conexión aérea directa entre Nueva York y la Costa del Sol, que United Airlines comenzará a operar a partir del 2 de junio de 2023 con tres rutas semanales, no ha dejado de levantar ampollas desde que la compañía hiciera pública su decisión este miércoles. El PSOE apunta directamente a la Junta como culpable de la decisión de la aerolínea, mientras que desde el PP local señalan la "incompetencia" del alcalde como causante de lo sucedido.

El regidor hispalense, Antonio Muñoz, aludió este jueves a posibles "ayudas que se hayan podido establecer", una "distorsión" sobre la que "será la Junta la que tenga que responder", toda vez que se mostró convencido de que la decisión de la compañía americana "no obedece a criterios de mercado". Tras recordar que Sevilla lleva varios años haciendo un trabajo "serio y riguroso" para conseguir esta conexión, con Juan Espadas antes al frente de la Alcaldía y Muñoz como edil de Turismo, el socialista fue incluso más allá: "Lo que ocurre es que cuando el consejero [de Turismo] es de Málaga, el viceconsejero es de Málaga y la secretaria general es de Málaga se corre el riesgo de pensar que el turismo es en Andalucía solo la Costa del Sol". El turismo en la comunidad, dijo, es "el de las grandes ciudades, el rural y el de ciudades medias, como Úbeda y Baeza".

En todo caso, el alcalde hispalense no quiso entrar en rivalidades con Málaga, y aludió al proyecto Andalucía Soul, en el que participan "de manera conjunta" la capital hispalense, la de la Costa del Sol, Granada y Córdoba. Y remarcó que, "con la Junta o sin ella, vamos a seguir trabajando por conseguir conexiones aéreas de larga distancia", con "muchas posibilidades en torno a Chicago, Miami o California".

Tampoco el alcalde de Málaga, el popular Francisco de la Torre, quiso avivar la polémica, y celebró que esta es una "noticia muy positiva para la comunidad andaluza", restando importancia al hecho de que "sea una ciudad u otra".

Un problema de "posicionamiento internacional"

Para el candidato del PP a la Alcaldía de Sevilla, José Luis Sanz, este "no es un problema de la Junta ni mucho menos", sino que el alcalde "no está a la altura" ni "hace los deberes", y acusa al Gobierno autonómico "para tapar su propia incompetencia". El popular lamentó que Muñoz acuse al Ejecutivo andaluz de "favoritismo" cuando debería saber que "por normativa europea no se pueden conceder subvenciones a las aerolíneas". Lo que ocurre, añadió, es que "cuando Sevilla llega a los sitios, Málaga lleva ya trabajando una serie de meses o años".

Asimismo, Sanz apuntó a un "problema de posicionamiento internacional", y aludió al hecho de que Sevilla no haya acudido a un "gran evento turístico" celebrado estos días en Singapur para captar turismo de alto nivel. En dicha cita, ha remarcado el popular, había tres ciudades andaluzas representadas, Málaga, Granada y Córdoba. "Sevilla no ha estado", ha insistido.

El candidato del PP ha concluido que Málaga tiene "un grandísimo alcalde, con un gran proyecto de ciudad en la cabeza y aquí llevamos ya casi ocho años sin un alcalde. Ni ejerció el señor Espadas ni sabe hacerlo el señor Muñoz".

Por su parte, el consejero de Turismo, Arturo Bernal, ha insistido en celebrar la "grandísima noticia" que supone la recuperación del vuelo directo Nueva York-Málaga (operado por Delta hasta 2020), ya que "traerá a continuación noticias también buenas en otros aeropuertos" de la comunidad andaluza.