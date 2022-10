El irónico comentario de Laura Escanes en un vídeo de TikTok en el que hablaban sobre rupturas: "Me ha pasado"

Está claro que Laura Escanes no está pasando por su mejor momento. La influencer ha denunciado públicamente el acoso mediático que está sufriendo tras separarse de Risto Mejide, pero ahora ha querido opinar abiertamente sobre uno de los planes que tenía en el futuro con él.

Lo ha hecho en un vídeo de TikTok publicado por el usuario Nosoloviernes. En él, el tiktoker lanza un mensaje a los fans de Coldplay en relación con los conciertos que el grupo ofrecerá en Barcelona el próximo año.

"¿Tienes pareja y vas a uno de los conciertos de Barcelona de Coldplay? ¿Qué pasa si se acaba el amor? De aquí a mayo... ¿Tú sabes en ocho meses la de cantidad de cosas que te pueden ocurrir a ti y a tu pareja? Como simplemente dejarlo", declara en el vídeo.

Asimismo, recomienda a sus seguidores que, lo más importante en los ocho meses que quedan hasta el concierto, sea la persona que realmente quiere ir al concierto la que conserve las dos entradas, por lo que pueda pasar.

"Cuando el amor se acaba, que se va a acabar porque las Navidades son muy duras, aquí voy a estar yo y me ofrezco a ir contigo y a acompañarte cuando tu novio o tu novia te deje", concluye.

A esto, Laura Escanes ha dejado un comentario en el vídeo asegurando que se siente identificada con las declaraciones que da el chico. "Me ha pasado", comenta, a lo que el tiktoker le responde "Me ofrezco. Además, siempre llevo gafas de sol", haciendo un guiño al complemento que Risto Mejide lleva siempre consigo.

Laura Escanes comentando en un vídeo de TikTok. TIKTOK

Aparte de Laura Escanes, han sido más los usuarios que han opinado como ella y como Nolosviernes. "Me ofrezco a acompañar a quién lo necesite también", "Hay que ir con amigos, el amor es muy complicado", opinan algunos.

"Yo compré las entradas para Portugal con mi novio y lo dejamos y me las he quedado", asegura una usuaria, "No nos vamos a separar, pero dame mi entrada", le replica otra a su novia, porque, aunque la relación vaya bien, es mejor prevenir que curar.