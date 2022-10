Laura Escanes denuncia el acoso mediático que está sufriendo tras separarse de Risto Mejide: "Intento llevarlo lo mejor que puedo"

El anuncio de la separación entre Risto Mejide y Laura Escanes ha puesto todo el foco mediático en ellos. Además de los problemas que suele acarrear una ruptura, la influencer se está enfrentando a muchas especulaciones sobre posibles nuevas parejas que podría tener, además e un fuerte acoso.

Durante la entrega de los Premios Forbes 2022, Escanes ha denunciado públicamente la persecución que está viviendo: "Han sido 11 día intensos, complicados. No quiero dar muchas explicaciones, no creo que las tenga que dar, pero es verdad que lo estoy pasando mal. Mucho acoso, opinión pública, vosotros en la puerta de mi casa...".

La expareja de Risto Mejide ha asegurado que el momento está siendo más difícil de lo común. "Si ya es complicado en una situación normal, imaginad con toda la presión que supone todo esto", afirmó la catalana.

Además de esas declaraciones, Laura ha compartido en sus redes sociales un vídeo que se grabó mientras tras ser perseguida en la carretera. "Vídeo del otro día. Intento llevarlo lo mejor que puedo y sé", anunció la joven.

"Ese coche de ahí me está siguiendo todo el puto día", aseguró Laura Escanes con cara de cabreada. Además, publicó unas imágenes con un dardo hacia la prensa: "El otro día me hice estas fotos mientras unos periodistas me hacían fotos en la distancia".