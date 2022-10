Miguel Herrán, en 'El Hormiguero': "Subí en casi dos millones de seguidores en redes al colgar el vídeo del incendio de mi casa"

El Hormiguero arrancó la semana con la visita de Miguel Herrán y Javier Gutiérrez, que presentaron su nueva película, Modelo 77, que ya está en cines.

El filme está ambientado en los primeros años tras la dictadura de Franco, la cinta narra el periplo de un joven contable condenado a una pena desproporcionada. Junto a su compañero de celda se une a un grupo de presos comunes que se están organizando para exigir una amnistía y cambios en el sistema penitenciario de la época.

"En realidad hay más oscuros que claros, se habla de la Transición como algo idílico, pero nos la han edulcorado bastante. Esta película, más allá de que es un drama carcelario, es cine con mayúsculas y vuelve a demostrar que las películas que hablan de política no están reñidas con el entretenimiento", comentó Gutiérrez.

.@herran_herran y @javiergutialva son los protagonistas de la película “Modelo 77” que ya está en cines #GómezRicoEH pic.twitter.com/0Mdiy5AKSK — El Hormiguero (@El_Hormiguero) October 10, 2022

Gutiérrez intentó hablar lo menos posible a causa de su afonía: "No me ha funcionado ni el truco que suele usar Raphael", admitió el actor, que aun así siguió contestando las preguntas de Pablo Motos.

El presentador recordó que a Herrán se le quemó la casa y quiso que el actor recordara ese momento: "Me fui a la cama y por la mañana escuché unos ruidos en casa. Pensé que era el vecino de arriba", comentó.

Miguel Herrán, en 'El Hormiguero'. ATRESMEDIA

"Pero siguieron y cuando sonó un petardazo, fui al salón y me dio el fuego en la cara. Como tenía la costumbre de dormir en pelotas, desde entonces ya no, me puse una camiseta, un pantalón y salté por la ventana. Solo entré a por el mono de la moto", añadió.

Pero se quejó de que "lo grabé porque sino lo haces, no ha pasado. Lo subí a redes y aumenté en 1.700.000 seguidores en mi cuenta, eso habla muy mal de este país", aseguró el intérprete.

Para concluir señaló que "me dio mucha pena porque acababa de suceder lo del volcán de La Palma y eso gente era la que necesitaba ayuda. Yo no necesitaba apoyo para rehacer mi vida, ellos sí".