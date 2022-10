Moreno presume en Bruselas de mayoría absoluta y de frenar a los "populismos de la derecha y de la izquierda"

Casi cuatro meses después de que se celebraran las elecciones autonómicas en Andalucía, el flamante ganador de aquellos comicios, Juanma Moreno, sigue mostrando músculo de un resultado que él mismo califica como un "hito histórico". Este mismo lunes lo hizo en Europa ante los suyos, en el que es su primer viaje oficial a Bruselas en esta nueva legislatura y el cuarto desde que es presidente.

En una intervención ante el Partido Popular Europeo (PPE) en el Comité de las Regiones de la Unión Europea, órgano del que es vicepresidente temporal, el líder andaluz aseguró que con la mayoría absoluta que obtuvo el 19 de junio ha conseguido apartar "a los populismos, tanto de la derecha como de la izquierda, que amenazaban la gobernabilidad" de la comunidad autónoma, toda vez que en este mandato no ha necesitado, como sí ocurrió en el anterior, el apoyo de Vox para su investidura.

Moreno se mostró convencido de que para la familia popular es sumamente importante el cambio político y social que se está produciendo en Andalucía desde la llegada al poder en 2019 del PP tras casi cuatro décadas de gobiernos socialistas. Y afirmó que su triunfo en las urnas por "mayoría absoluta", que tanto él como su equipo de Gobierno han insistido en llamar "suficiente", es un "acicate" para que el PP pueda gobernar en más territorios de España tras los comicios municipales y autonómicos que se celebrarán en mayo del próximo año.

Durante su alocución, el presidente de la Junta desgranó algunos de los ejes fundamentales de su Ejecutivo, entre los que destacó la bajada de impuestos, que ha permitido que Andalucía "deje de ser un infierno fiscal", la eliminación de trabas burocráticas y la apuesta por la transparencia para dejar atrás la "corrupción" de las etapas socialistas.

Igualmente, Moreno puso en valor la apuesta de la Junta por la revolución verde ante el cambio climático y mostró su preocupación por la sequía que hay actualmente en Andalucía. En este punto, reclamó que parte de los fondos Next Generation se puedan destinar a políticas hídricas sostenibles.

Gestión de los fondos

No fue su única reclamación respecto a las ayudas europeas. Y es que el presidente andaluz ha aprovechado su visita a Bruselas para pedir al Gobierno central "sensibilidad" y que permita la participación de las comunidades en la gestión de los mencionados fondos, toda vez que en la mayoría de gobiernos autonómicos, afirmó, hay una "enorme decepción" por cómo se están gestionando en España estas ayudas para la recuperación.

"No hemos participado en el diseño, no estamos participando en la propia ejecución y ha desaparecido de una manera plena la cogobernanza", lamentó el presidente andaluz, quien recordó que el Ejecutivo de Pedro Sánchez trasladó en su día a las comunidades que iban a gestionar el 50% de los fondos a través de una territorialización, extremo que finalmente no ha sucedido. De mantenerse esta tónica, advirtió Moreno, "vamos a ir situaciones muy desiguales en el conjunto de Europa, se va a generar desigualdad entre los ciudadanos y se puede llegar a situaciones de no ejecutar incluso todos los recursos".

Además de estas reclamaciones, el presidente de la Junta ha acudido a Bruselas con un decálogo de aportaciones de Andalucía al debate sobre la Europa del futuro, que entregó al presidente del Comité de las Regiones, Vasco Cordeiro, y al presidente del PPE en ese organismo, Olgierd Geblewicz, un documento que pone de relieve que la comunidad "debe tener una voz propia y singular en este gran debate europeo". El decálogo habla, entre otras cuestiones, sobre fronteras, salud pública, la lucha contra el cambio climático, la cohesión económica, social y territorial y la igualdad de oportunidades.

Veto a la pesca de arrastre

También ha aprovechado el presidente de la Junta su primera jornada en Bruselas para reunirse con el jefe de Gabinete del Comisionado de Medio Ambiente, Océanos y Pesca, Simonas Satunas, a quien reclamó que la Comisión Europea suspenda las restricciones a la pesca de arrastre que entraron en vigor el pasado domingo, y que afectan a 87 zonas del Atlántico, hasta que se revisen los datos sobre los puntos en los que se puede desarrollar la actividad.

Y es que, según afirmó Moreno, se han detectado "contradicciones" en los datos batimétricos (relativos a la profundidad permitida para practicar esta pesca) enviados por el Gobierno de España, según le han manifestado, dijo, las propias cofradías de pescadores. Por ello, el presidente del Ejecutivo andaluz exigió que estos datos sean lo "más rigurosos posibles en términos técnicos y científicos", al tiempo que aseguró que tratarán de trabajar de manera coordinada en este asunto con el Ministerio de Pesca.

No obstante, el Comisionado le trasladó que, aunque puede entender que hay dudas razonables, se utiliza la información que traslada por el Ministerio y ya no habrá revisión hasta diciembre. En este punto, Moreno recordó que detrás de estas decisiones hay más de 600 familias andaluzas y un impacto de 100 millones de euros en el sector pesquero de la parte atlántica de la comunidad. Y lamentó que las nuevas restricciones pueden suponer una "puntilla final" para el sector.