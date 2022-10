Ana Rosa Quintana se ha convertido, este lunes, en el objeto de todas las miradas. Tras más de once meses apartada de la televisión, este 10 de octubre, la presentadora se ha reincorporado a su puesto al frente de El programa de Ana Rosa.

En boca de todos, el matinal de Cuatro encabezado por Diego Losada, se ha hecho eco de la noticia del regreso de Ana Rosa Quintana y, por ello, el presentador ha decidido levantarse y recorrer, en directo, los pasillos de Mediaset para encontrarse con ella.

"Yo soy el nuevo aquí, en Mediaset, y al llegar pensé: 'coincidiré con Ana Rosa'", ha comentado Losada durante su camino hacia el plató de El programa de Ana Rosa, donde la presentadora estaba preparada para atender a los medios.

Así, Losada se ha situado junto a ella y, tras indicarle que ha vivido su tratamiento muy de cerca, pues su madre también padeció un cáncer, el periodista ha dado la enhorabuena a Ana Rosa, quien ha destacado: "Hoy ha sido uno de los días más emocionantes de mi vida. Primero porque era volver a pisar Mediaset después de once meses, reencontrarme con mis compañeros... Y luego, el programa que me han preparado, el recibimiento, los vídeos...".

Así, la presentadora ha agregado que lo que más ha echado de menos en este tiempo ha sido "todo": "Yo nunca había estado tanto tiempo sin trabajar. De repente, de un día para otro la vida te cambia. Te quedas en tu casa y ves la vida pasar ahí. Es una experiencia muy dura, por una parte, y por otra muy gratificante"

De la misma manera, Ana Rosa ha señalado que no podía aguantar las ganas de contar a los espectadores los acontecimientos que estaban sucediendo durante su ausencia: la guerra entre Rusia y Ucrania, el fallecimiento de Isabel II, los cambios políticos en el Partido Popular...: "Lo he seguido muy directamente. Si tienes la pasión por el periodismo estás muy pendiente. Me he reprimido muchos días. Por ejemplo, a Joaquín, cuando estaba haciendo el programa, a veces le mandaba un mensaje: 'se te ha olvidado decir no sé qué'. La verdad es que tiene una paciencia infinita conmigo".

Ana Rosa ha querido mandar un mensaje a las personas que estaban viendo en directo su entrevista con Losada: "Que lo asuman. La vida tiene cosas maravillosas y disgustos, contratiempos, enfermedades... Pueden ocurrir mil cosas. Yo creo que hay que asumirlo, luchar, tirar para delante, apoyarte en la gente que te quiere, pedir ayuda cuando lo necesitas y levantarte. Eso es la vida, ¿no?".

La presentadora ha recalcado que no podrá decir que está curada hasta dentro de cinco o seis años, cuando realmente termine el tratamiento completo con el cáncer de mama: "Animo a todo el mundo, especialmente a las mujeres, a que se revisen. Que hagan los controles, que incluso haciendo los controles, de repente, te das un susto, pero cogido a tiempo, pasas un intervalo, pero retomas tu vida".