El PP, en contra, para variar

Un año más, y van tres seguidos, los PGE llegan al Congreso para su aprobación en tiempo y forma. Es curioso que nos acostumbramos a que la izquierda siempre cumpla los plazos y las formas, pero no es algo que la derecha suela hacer.

Este año, como ya ocurriera en años anteriores, los Presupuestos tienen un marcado carácter social. En primer lugar, mantenemos nuestro compromiso por la revalorización justa de las pensiones. Algo que debería generar consenso y no ser utilizado como arma política…pero tampoco. Aunque el PP votó a favor de la actualización del Pacto de Toledo en noviembre del 2020, no ha tenido dudas en volver a contradecirse y a utilizar este apartado para atizar al Gobierno. Pero nosotros no tenemos dudas: las pensiones han de revalorizarse y el sistema publico de pensiones es sostenible. Es más, por primera vez en años, se vuelve a llenar la ‘hucha de las pensiones’ que dejó llena Zapatero y que M. Rajoy esquilmó en unos pocos años. Otra vez somos los socialistas quienes hacemos una buena gestión de los recursos y volvemos a invertir en garantizar el futuro viable de las pensiones públicas.

Pero no solo en la partida de pensiones hay un aumento significativo. Prácticamente todas las partidas suben respecto al año anterior. Tiene todo el sentido del mundo, ya que nos toca aliviar el peso de la inflación provocada por la guerra de Putin. Transporte, becas, educación y sanidad…todas las áreas reciben más recursos que el año pasado.

Sin embargo, todo apunta a que este año tampoco el PP se pondrá del lado de los intereses de España. Mientras se quejan de la inflación que tenemos, siguen votando en contra de aumentar los salarios, en contra de los impuestos a los ricos y a las grandes corporaciones…

Hay una cosa que no tolera la derecha. En realidad, dos: que gobierne la izquierda y que los datos económicos y laborales sean mejores que cuando ellos gobernaban… y esto ocurre ahora. Pues que se vayan acostumbrando.