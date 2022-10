Castigados

Así nos tiene nuevamente Pedro Sánchez a todos los madrileños en el nuevo acuerdo de Presupuestos Generales del Estado. Y es que si algo define al Gobierno de España es ese marcado acento revanchista, ya sea con la historia de España o con Isabel Díaz Ayuso y Madrid. Todavía no han asimilado que en Madrid no queremos que nos controlen, que nos tutelen, no queremos que nos asfixien a impuestos y, sobre todo, los madrileños no queremos que nos insulten.

Pero este año no solo sufrimos el castigo de Pedro Sánchez los madrileños, sino que el conjunto de los españoles ahora han de pagar la macrocampaña electoral del ególatra que te dice que no puedes encender tu escaparate mientras lleva una corte de más de 20 vehículos en La Coruña.

Comienza la carrera electoral para volver a disfrutar del colchón de la Moncloa y eso significa, por ejemplo, que su gobierno riegue con el doble de financiación a Cataluña que a la Comunidad de Madrid. Y es que claro, algo tendrá que ver en todo esto que Sánchez necesite a los independentistas para mantenerse en el poder. El mercadeo electoral es seña de identidad del socialismo, ese socialismo que bendice con fondos públicos a sus socios mientras castiga a Madrid o se olvida de comunidades como Extremadura.

Los españoles estamos pasando un año extremadamente duro: la inflación sigue desbocada, la factura de la luz se ha quintuplicado para nuestras empresas que luchan por salir adelante, los datos de empleo no invitan al optimismo y así una larga lista que el gobierno de Pedro Sánchez parece no ver. Desgraciadamente, estos Presupuestos Generales del Estado nada van a solucionar ni en nada nos van a ayudar. Porque mientras se empeñan en seguir subiendo los impuestos a todos, mientras su preocupación son las leyes ideológicas y el pasado de España, nos dejan a miles de españoles sin opciones ni futuro, sin poder avanzar y soportando la pesada losa a nuestras espaldas del socialismo más radical. Resistiremos porque siempre lo hacemos. Serán sus últimos presupuestos pero de la ruina que nos están dejando nos va a costar salir.