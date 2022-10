Muere Albert Solà, el hombre que aseguraba ser hijo de Juan Carlos I

Albert Solà Jiménez, el hombre que aseguraba desde hace años ser hijo del rey emérito Juan Carlos I, ha muerto de manera súbita este sábado a los 66 años.

Según han informado a varios medios gerundenses y han confirmado a EFE fuentes municipales, Solà se encontraba este sábado por la noche en un bar de La Bisbal (Girona), al que había acudido al término de su jornada laboral, cuando cayó desplomado tras sufrir, al parecer, un infarto.

El fallecido llegó hasta ese local acompañado por un amigo sobre las 22.00 h. "Pidió una copa de vino, la cogió y cuando iba para la mesa donde estaba su compañero, se desplomó", ha explicado una trabajadora del bar a El País.

Pese a los intentos de su amigo por reanimarlo, cuando finalmente llegó la ambulancia, el médico solo pudo confirmar su defunción.

Solà aseguraba ser hijo ilegítimo Juan Carlos de Borbón y presentó una demanda para ser reconocido como hijo primogénito del rey emérito, que no fue admitida a trámite en 2015 por el Tribunal Supremo al "no aportar el principio de prueba" exigido por la ley y por "no contener un relato de hechos mínimamente coherente y razonablemente verosímil".

En 2019, Solà publicó una autobiografía titulada El monarca de La Bisbal (Ediciones B), y recurrió la sentencia del Supremo, pero el Tribunal Constitucional tampoco admitió el recurso de amparo.