Juan Avellaneda, en defensa de Tamara Falcó: "No tiene ningún sentido lo que se ha dicho de ella, no es homófoba en absoluto"

Juan Avellaneda ha defendido públicamente a su amiga Tamara Falcó frente a quienes la tachan de homófoba por sus palabras del pasado fin de semana en el Congreso Mundial de las Familias, en México.

El diseñador mantiene una gran amistad con la aristócrata, con la que concursó en MasterChef Celebrity, y asegura conocerla bien. Por ello, considera que sus declaraciones en el congreso ultracatólico, donde dijo que existían "distintos tipos de sexualidades" y "lugares donde ejercer el mal", están sacadas de contexto.

"Nuestra posición está muy clara. Tamara siempre ha estado en eventos que está clara mi posición sexual y ha estado siempre apoyándome. Para mí no tiene ningún sentido esas cosas. No hay que darle más bombo", ha contado a Europa Press.

"Mi condición sexual la sabe todo el mundo, y Tamara siempre me ha apoyado, siempre ha estado ahí. Fue la primera persona que me dio la enhorabuena por casarme. No tiene ningún sentido lo que se ha dicho. No es homófoba en absoluto. Por favor, ya está todo dicho", ha añadido.

En este sentido, Avellaneda también se ha pronunciado sobre el enfado de Jorge Javier Vázquez en Sálvame por las palabras de la marquesa. Según el presentador, tanto el diseñador como Boris Izaguirre, también amigo de Falcó, tendrían que haber hablado de ello, ya que son dos personas influyentes que forman parte del colectivo LGTBIQ+.

"Yo si tengo que hablar de algo, lo hablo, como todo en mi vida privada, lo hablo con los amigos, en mi vida privada. No tengo que estar diciendo nada", ha valorado Avellaneda al respecto.

La reacción del diseñador llega unas horas después de que la empresaria pidiera perdón a través de Instagram, red social en la que se desmarcó de las acusaciones de homofobia. Según Falcó, cuando hablaba de "desviaciones" se refería a la forma de pensar de su expareja, Íñigo Onieva, con el que el pasado mes de septiembre protagonizó una mediática ruptura.